Covid-19 : Quelle est la « bulle scolaire » proposée par le gouvernement du Karnataka pour les établissements d’enseignement ?

Le comité consultatif technique Covid-19 du gouvernement du Karnataka a proposé de former une «bulle scolaire» pour annuler la possibilité que le virus se propage parmi les enfants de moins de 18 ans fréquentant les cours dans les écoles et les collèges préuniversitaires de l’État.

Bulles d’école

Les bulles scolaires classent physiquement des groupes d’un petit nombre d’élèves. Chacune de ces bulles aura des étudiants qui ont tendance à rester ensemble pendant les heures de classe pendant toute l’année scolaire.

Un membre du comité consultatif technique a déclaré à The Indian Express que le concept de bulle scolaire aiderait la direction des écoles à isoler facilement moins d’élèves en cas d’infection. L’expert a déclaré que si une bulle scolaire comprend 30 élèves et que l’un d’entre eux est infecté, seuls les autres membres de la bulle devraient s’auto-isoler et l’école n’aurait pas besoin de fermer. Cela permettrait aux autres d’apprendre sans interruption.

Importance des bulles scolaires

Les experts estiment que les bulles scolaires seraient plus pertinentes pour les élèves du primaire qui ont plus de chances d’avoir une interaction quotidienne entre pairs. Avec la mise en place des bulles scolaires, le comité consultatif technique estime que le processus d’évaluation des risques pour identifier les contacts étroits d’un élève Covid-positif deviendrait également plus facile.

Le concept

Le comité consultatif technique a cité le Royaume-Uni comme l’un des pays qui a mis en œuvre avec succès le concept de bulle scolaire. Le gouvernement britannique a encore assoupli les mesures de distanciation sociale pour les étudiants au sein d’une bulle particulière. Cependant, tous les membres subissent des tests RT-PCR obligatoires si un étudiant de la bulle est infecté.

Mise en œuvre

Le comité a soumis une proposition détaillée sur le concept au ministre en chef Basavaraj Bommai. Le gouvernement de l’État prendra un dernier appel sur la question après d’autres délibérations avec les principales parties prenantes de l’enseignement primaire et secondaire telles que les représentants des parents, les enseignants et la direction de l’école. Le comité consultatif technique a également recommandé la mise en œuvre du concept, le qualifiant de faisable sur le plan opérationnel, dans toutes les écoles de l’État.

