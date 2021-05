Covid-19: Quelle est la gravité de la deuxième vague? Les cas et les décès bondissent 4 fois dans les zones rurales

Le problème est encore aggravé par le fait que ces districts sont capables de fournir uniquement des établissements de santé de base avec des infrastructures de santé plus développées disponibles dans les grandes villes de ces États.

Ce qui a rendu la deuxième vague de coronavirus plus meurtrière dans le pays, c’est l’augmentation du taux d’infection dans les zones rurales du pays. Selon un rapport d’Indian Express, le nombre de cas et de décès de coronavirus au cours de la deuxième vague dans les zones rurales du pays est environ 4 fois le nombre enregistré au sommet de la première vague en septembre de l’année dernière.

Selon les données disponibles pour 243 districts qui relèvent du programme Backward Region Grant Fund (BRGF), le nombre total de cas de coronavirus dans ces districts jusqu’au 5 mai de cette année était de 39 lakh, soit plus de quatre fois les 9,5 lakh de cas de Covid enregistrés. jusqu’en septembre de l’année dernière. Le nombre de cas actifs de coronavirus dans ces districts est d’environ 7 lakh, ce qui met un stress extrême sur l’infrastructure sanitaire limitée de ces zones.

Il existe une trajectoire similaire du nombre de décès liés à Covid-19 enregistrés dans ces districts – Jusqu’au 5 mai, le nombre total de victimes de Covid-19 dans ces États était de 36 523, soit près de quatre fois le nombre de décès enregistrés jusqu’en septembre dernier. an. Le nombre de décès liés à Covid dans ces districts au 16 septembre de l’année dernière n’était que de 9 555. Environ la moitié de ces districts se trouvent dans cinq États, à savoir le Bihar, l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, le Jharkhand et l’Odisha.

Le problème est encore aggravé par le fait que ces districts sont capables de fournir uniquement des établissements de santé de base avec des infrastructures de santé plus développées disponibles dans les grandes villes de ces États. Le manque d’infrastructures avancées oblige les patients à se déplacer vers de plus grandes villes dans ces États qui sont déjà surchargés par le nombre d’infections.

