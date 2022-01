Covid-19 : Quelle est la nouvelle variante IHU découverte en France ?

L’étude rapporte que la variante a été détectée en novembre chez 12 personnes dans le sud-est de la France, dont la première était revenue du Cameroun.

Alors même que le monde a du mal à maîtriser la variante Omicron du coronavirus, la nouvelle de l’émergence d’une autre variante hautement mutée s’est propagée mardi, faisant craindre une nouvelle vague d’infections. Le variant B.1.640 a été principalement trouvé en France jusqu’à présent, bien que plusieurs autres pays aient également détecté quelques cas. La variante aurait 46 mutations, dont certaines dans sa protéine de pointe.

PAS UNE NOUVELLE VARIANTE

Le B.1.640 n’est pas une nouvelle variante et existe depuis au moins trois mois. La discussion soudaine autour de la mutation a suivi la diffusion d’une étude vieille d’une semaine par des chercheurs de Méditerranée Infection à Marseille, qui fait partie des Instituts hospitalo-universitaires de France (IHU).

L’étude rapporte que la variante a été détectée en novembre chez 12 personnes dans le sud-est de la France, dont la première était revenue du Cameroun. Les chercheurs ont déclaré que la variante était similaire à celle qu’ils avaient trouvée précédemment et nommée IHU.

La variante IHU mentionnée par les chercheurs dans l’étude est la B.1.640 qui, selon les bases de données mondiales, a été découverte en janvier dernier. Celui que les chercheurs français en novembre a désormais classé en B.1.640.2, une sous-lignée.

PAS DE PROPAGATION RAPIDE

Un site Web retraçant différentes variantes dans les bases de données de séquençage du génome – épidémie.info – a signalé qu’au moins 400 infections à B.1.640 avaient été identifiées jusqu’à présent dans au moins 19 pays. L’une de ces séquences provient d’Inde – la seule parmi environ 90 000 séquences indiennes déposées dans des bases de données mondiales.

Le plus grand nombre de séquences du variant B.1.640 a été trouvé en France, qui a signalé 287 cas confirmés. Il y a 17 cas en Allemagne et 16 au Royaume-Uni. Mais la variante semble être la plus répandue au Congo, où 39 des 454 séquences du génome appartiennent à la lignée.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé en novembre le B.1.640 comme une variante sous surveillance, la catégorisation d’entrée de gamme d’une mutation à surveiller.

PAS ENCORE UNE PRÉOCCUPATION

Alors que le grand nombre de mutations importantes de la variante a suscité l’intérêt des chercheurs, le B.1.640 ne se propage pas à un rythme déconcertant, surtout pas aussi alarmant que l’Omicron. Selon l’épidémie.info, la variante a été détectée pour la dernière fois le 25 décembre.

Vinod Scaria, un scientifique de l’Institut de biologie génomique et intégrative de Delhi, a tweeté mardi qu’étant donné les preuves, il n’y avait pas trop de raisons de s’inquiéter pour le moment. Cependant, c’est quelque chose qui doit être surveillé de près au cours des prochaines semaines, a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.