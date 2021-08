COVID-19 : Quelles variantes inquiètent les scientifiques et pourquoi ?

À l’heure actuelle, les scientifiques se concentrent sur la variante Delta.

Variantes du coronavirus : Au fur et à mesure que le coronavirus – SARS-CoV-2 – se propage, il a la capacité de muter en d’autres variantes, et comme la pandémie continue de se propager, les autorités sanitaires s’inquiètent désormais des multiples variantes du virus. Ceci est notamment dû au fait que certaines variantes sont plus capables d’infecter l’homme ou d’échapper à la protection offerte par les vaccins. Ceci est préoccupant car le vaccin COVID-19 est la seule protection actuellement disponible contre le virus. À l’heure actuelle, les scientifiques se concentrent sur la variante Delta, qui est la variante dominante en raison de laquelle les cas augmentent rapidement à l’échelle mondiale, selon un rapport publié dans IE. Cependant, les autorités suivent toujours d’autres variantes pour tout problème qui pourrait survenir.

Voici un aperçu de toutes les variantes qui sont suivies.

Variante delta : La variante, qui avait été détectée pour la première fois en Inde, continue d’être la souche la plus préoccupante, car les populations non vaccinées de nombreux pays sont la proie du COVID-19 en raison de la variante. Non seulement cela, mais cette variante s’est également avérée plus capable d’infecter les personnes vaccinées que les variantes précédentes. Cette souche a été classée comme une « variante préoccupante » par l’OMS en raison de sa transmissibilité élevée, de sa capacité à provoquer une infection plus grave ou de sa capacité à réduire l’efficacité du vaccin ou du traitement. Il donne au système immunitaire un temps de réponse plus court, réduisant les défenses. De plus, cette variante a encore muté en Delta Plus, qui a été détectée dans 32 pays jusqu’à présent et a été répertoriée comme variante préoccupante par l’Inde en juin. Cependant, ni le CDC américain ni l’OMS ne l’ont encore signalé car les autorités ne savent pas si c’est plus dangereux.

Variante lambda : La variante Lambda est activement suivie par les autorités car elle a le potentiel de devenir la prochaine grande menace. Cependant, d’un autre côté, l’agence de presse . a cité plusieurs experts disant que la variante, qui a été détectée pour la première fois au Pérou en décembre de l’année dernière, pourrait être en train de reculer. Le variant a toujours été retenu par l’OMS comme variant d’intérêt car il porte des mutations qui peuvent modifier la transmissibilité ou aggraver l’infection. Bien que cela soit encore à l’étude, des études en laboratoire ont montré que la variante présentait des mutations qui résistent aux anticorps induits par les vaccins.

B.1.621 : La variante avait été détectée pour la première fois en Colombie au début de l’année lorsqu’elle y a provoqué une épidémie majeure. Les autorités sanitaires européennes ont enrôlé cette variante comme variante d’intérêt, tandis que Public Health England du Royaume-Uni l’a classée comme variante faisant l’objet d’une enquête. Plusieurs mutations clés sont portées par la variante, et ces mutations ont été liées à un taux de transmission plus élevé ainsi qu’à une capacité à réduire la réponse immunitaire. À l’heure actuelle, 37 cas probables et confirmés de la variante sont apparus au Royaume-Uni, alors qu’il a également été signalé chez plusieurs patients en Floride.

Des experts de la santé, dont le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, ont déclaré qu’une vaccination complète était nécessaire pour que la propagation du virus et donc sa mutation puissent être freinées efficacement. Cependant, d’autres ont estimé que le vaccin n’empêche pas la transmission car le virus a la capacité de se répliquer dans le nez même d’une personne vaccinée. Plusieurs experts ont réclamé une deuxième génération de vaccins pour une meilleure efficacité.

