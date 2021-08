Covid-19 : Quels États autorisent les dispenses de tests RT-PCR pour les vaccinés ? Voici la liste des consignes de voyage

Chandigarh, le Kerala, le Rajasthan, le Pendjab et le Sikkim ont accordé des exemptions si une dose de vaccin est prise

Alors que le taux de vaccination du pays augmente, de plus en plus d’États exemptent désormais les voyageurs vaccinés entrant dans leur juridiction des tests RT-PCR obligatoires. En plus de supprimer les tests Covid-19 obligatoires, plusieurs États suppriment également les règles de quarantaine pour les voyageurs entièrement ou partiellement vaccinés.

Cependant, malgré la réouverture progressive de l’économie, des règles contradictoires entre les États finissent par dérouter les dépliants.

Test RT-PCR pour les voyageurs

Plusieurs gouvernements d’État et administrations municipales avaient rendu un test RT-PCR négatif, effectué au maximum 48 heures avant le voyage, obligatoire pour empêcher une personne infectée d’entrer dans leurs juridictions. Avec l’accélération des vaccinations, de nombreux États ont supprimé cette exigence.

Directives de voyage pour les États

Alors que certains États ont complètement supprimé les exigences de test, certains ont mis en place des exemptions uniquement pour les voyageurs vaccinés. Cependant, il existe encore des États et des villes qui demandent un rapport RT-PCR négatif, même dans le cas de voyageurs entièrement vaccinés, dans certains cas.

Directives au niveau de l’État

Test RT-PCR obligatoire : les pays comme Andaman, Chhattisgarh, Ladakh, Mizoram, Jharkhand et Tripura exigent que les dépliants fournissent un rapport RT-PCR négatif effectué entre 48 et 96 heures avant le voyage.

Voyageurs vaccinés : Assam et Meghalaya effectuent un test Covid-19 à leur arrivée. Cependant, l’Assam exige un test et une vaccination préalables pour les exemptions.

Chandigarh, le Kerala, le Rajasthan, le Pendjab et le Sikkim ont accordé des exemptions si une dose de vaccin est prise. Le Rajasthan, cependant, exige un test obligatoire ne dépassant pas 72 heures s’il n’est pas vacciné.

L’Uttarakhand, Goa, le Manipur et le Maharashtra nécessitent un rapport Covid-19 négatif effectué dans les 72 heures avant le voyage. Les voyageurs qui ont pris la deuxième dose 15 jours avant le voyage (14 jours pour Goa) sont exemptés.

Le Nagaland, en revanche, nécessite une quarantaine d’une semaine si une seule dose de vaccin est prise. Un test Covid-19 négatif effectué dans les 72 heures suivant le voyage est également requis.

Règles basées sur l’origine et la destination

Plusieurs administrations municipales et étatiques ont imposé des règles strictes aux voyageurs en provenance de certaines régions, en particulier ceux dont le nombre de cas Covid-19 est élevé. Darbhanga au Bihar exige un rapport négatif obligatoire ne datant pas de plus de 72 heures pour les voyageurs en provenance de Delhi, du Maharashtra, du Kerala et du Pendjab. Pendant ce temps, Surat, dans le Gujarat, exige un rapport négatif pour tous les voyageurs non vaccinés.

Les responsables de l’aéroport de Srinagar au Jammu-et-Cachemire effectuent des tests rapides d’antigène si les voyageurs n’ont pas de rapport RT-PCR, tandis que le Karnataka exige un rapport Covid-19 négatif datant de moins de 72 heures pour les dépliants du Maharashtra et du Kerala.

Le Tamil Nadu, quant à lui, effectue des tests obligatoires pour les voyageurs non vaccinés du Kerala. Pour les voyageurs non vaccinés en provenance d’autres États, un rapport RT-PCR négatif effectué au maximum 72 heures avant que le voyage ne soit rendu obligatoire. Le Bengale occidental a également rendu obligatoires les rapports négatifs pour tous les voyageurs de Pune, Mumbai et Chennai et les voyageurs non vaccinés d’autres régions.

L’Uttar Pradesh, en revanche, a des règles différentes pour les voyageurs de différentes régions, selon l’endroit où ils atterrissent. Les voyageurs arrivant à Lucknow en provenance du Nagaland, du Sikkim, du Manipur, du Kerala, du Meghalaya, du Mizoram, de Tripura, de l’Arunachal Pradesh et du Maharashtra doivent fournir un rapport de test négatif effectué dans les 96 heures suivant le voyage.

Tous les voyageurs à destination d’Agra seront soumis à des tests à leur arrivée, tandis que les voyageurs à destination de Varanasi ou de Bareilly doivent présenter un rapport négatif datant de moins de 72 heures. Cependant, les voyageurs entièrement vaccinés à Varanasi ou à Bareilly sont exemptés de cette règle. Les voyageurs à destination de Kanpur au départ de Delhi devront également subir des tests à leur arrivée.

Directives centrales

Alors que le Centre a conseillé aux États de supprimer les rapports de RT-PCR obligatoires pour les personnes entièrement vaccinées, certains continuent d’insister pour que les tests soient effectués avant ou à l’arrivée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.