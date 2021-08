Covid-19 : Quels pays autorisent l’entrée des voyageurs en provenance d’Inde ? Voici les règles

in

Le Royaume-Uni a également déplacé l’Inde vers sa liste de surveillance orange du rouge précédemment

Les pays ont commencé à assouplir les restrictions sur les voyages internationaux, à condition que certaines conditions soient remplies, à mesure que les programmes de vaccination contre le Covid-19 se généralisent. L’Espagne et les Émirats arabes unis sont les derniers pays à autoriser certaines catégories de voyageurs indiens à entrer sur leur territoire, tandis que le Royaume-Uni a également déplacé l’Inde du rouge vers sa liste de surveillance orange.

Les Emirats Arabes Unis

À partir d’aujourd’hui, les Émirats arabes unis ont levé l’interdiction des voyageurs en provenance d’Inde et de cinq autres pays. Cependant, l’assouplissement n’a été étendu qu’aux voyageurs entièrement vaccinés avec un visa de résidence valide. De plus, la dose finale doit être prise au moins 14 jours avant le voyage. Le pays a également levé les restrictions sur les dépliants de transit. Cependant, avec les formalités toujours en cours et les SOP pour le nouveau groupe en cours d’élaboration, les compagnies aériennes s’attendent à un retard dans la mise en œuvre des nouvelles règles.

La décision des Émirats arabes unis de lever les restrictions sur les dépliants de transit a été un soulagement pour ceux qui voyagent aux États-Unis ou au Royaume-Uni, en particulier les étudiants universitaires, avant le semestre d’automne. La pénurie de vols vers l’Europe et les États-Unis pour les passagers indiens en provenance des Émirats arabes unis ainsi que la restriction des États-Unis sur le nombre de vols ont incommodé les étudiants.

Espagne

L’Espagne a autorisé les touristes indiens à entrer dans le pays, à condition qu’ils terminent le cours de vaccination au moins 14 jours avant le départ. Cependant, seuls les voyageurs inoculés avec un vaccin approuvé par l’Agence européenne des médicaments ou l’Organisation mondiale de la santé (OMS) seraient autorisés à entrer dans le pays, a déclaré le gouvernement espagnol. Alors que Covishield, le vaccin AstraZeneca/Oxford produit dans le pays par le Serum Institute of India, a obtenu l’approbation de l’OMS, le Covaxin de Bharat Biotech ne fait pas la coupe.

La Grande-Bretagne

Le département des transports du pays a annoncé que l’Inde passerait du rouge à la liste orange à partir du 8 août. Cela permettrait aux voyageurs indiens de contourner la quarantaine obligatoire de 10 jours à l’hôtel pour l’isolement à domicile. Les voyageurs devraient tout de même passer un test Covid-19 avant le voyage et se soumettre à deux autres tests à leur arrivée.

Autres destinations internationales

Alors que l’Inde a interdit les vols réguliers internationaux, elle a conclu des accords de bulle d’air avec plusieurs pays. À la suite de la deuxième vague de Covid-19 en Inde au mois d’avril, plusieurs pays avaient interdit l’entrée des voyageurs en provenance d’Inde.

En mai, les États-Unis ont interdit l’entrée des voyageurs en provenance d’Inde, à l’exception de leurs propres citoyens. Cependant, les règles ont ensuite été assouplies pour les titulaires de visas étudiants.

L’Allemagne a également reclassé l’Inde le mois dernier en “zones à forte incidence” et a supprimé l’interdiction d’entrée des voyageurs en provenance du pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.