Covid-19: Quels sont les effets de l’administration de deux vaccins différents? Les données préliminaires de l’étude d’Oxford pourraient avoir la réponse

Mélange du vaccin contre le coronavirus: Plus tôt cette année, des chercheurs de l’Université d’Oxford avaient lancé une étude appelée Com-COV pour déterminer si les doses de vaccins COVID produits par Pfizer-BioNTech et Oxford-AstraZeneca pouvaient être alternées. Maintenant, les données préliminaires de l’étude ont été publiées, et elles montrent que les calendriers mixtes, c’est-à-dire les calendriers dans lesquels les gens reçoivent le premier vaccin, suivi d’un deuxième vaccin d’un autre vaccin, ont conduit à l’apparition plus fréquente de réactions à modérées par rapport aux calendriers standard où les individus reçoivent deux doses du même vaccin.

Les chercheurs ont partagé les résultats dans une lettre de recherche évaluée par des pairs qui a été publiée dans la revue réputée The Lancet. Ils ont dit qu’ils administraient les deux variantes d’horaires mixtes – vaccin Oxford-AstraZeneca après Pfizer-BioNTech et vice versa – à un intervalle de quatre semaines, et dans les deux, il a été constaté qu’après l’administration du deuxième coup, il étaient des réactions plus fréquentes par rapport à la manière standard d’administrer les doses.

Cependant, ils ont également affirmé que les effets indésirables ressentis par les participants n’étaient que de courte durée et qu’il n’y avait pas non plus d’autres problèmes de sécurité.

Une déclaration de l’Université d’Oxford a cité l’enquêteur en chef de l’essai, Matthew Snape, affirmant que cela ne constituait qu’une partie secondaire de l’étude, mais les chercheurs ont jugé important de publier ces données en raison du fait que plusieurs pays envisageaient le calendrier mixte de vaccination. Il a ajouté que les données montraient que si des calendriers mixtes étaient entrepris, il pourrait y avoir une augmentation significative des absences les jours suivant la vaccination, ce que les pays doivent prendre en compte lorsqu’ils entreprennent la vaccination des agents de santé.

Le Dr Snape a en outre déclaré que les chercheurs n’avaient aucun problème de sécurité ni aucun signal, ni ne connaissaient encore l’impact de ce calendrier sur la réponse immunitaire. Ils cherchent à publier des données à cet égard dans les mois à venir.

