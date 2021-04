COVID-19: Quels sont les effets post-vaccination et les décès qui y sont liés

La campagne de vaccination en Inde a commencé le 16 janvier de cette année, et depuis lors, jusqu’à 95,43 millions de doses de vaccins COVID-19 ont été administrées.

En Inde, après presque trois mois de campagne de vaccination contre le COCID-19, des cas de personnes succombant aux séquelles du vaccin font maintenant surface. Les données suggèrent qu’au 29 mars, environ 180 personnes sont décédées à la suite d’un vaccin. L’Inde a ses propres comités des événements indésirables consécutifs à la vaccination (MAPI) (aux niveaux national et national) qui surveillent actuellement la situation. Il est à noter que MAPI fait référence à tout «incident médical indésirable chez les personnes» après avoir reçu leur vaccination. Cependant, il n’est pas nécessaire que tous les effets indésirables soient causés par le vaccin.

La campagne de vaccination en Inde a commencé le 16 janvier de cette année, et depuis lors, jusqu’à 95,43 millions de doses de vaccins COVID-19 ont été administrées. Parmi ceux-ci, 11,27 millions de personnes ont été inoculées avec les deux doses. Le pays a vacciné les gens avec Covishield ou Covaxin.

Citant un haut fonctionnaire du gouvernement qui a travaillé en étroite collaboration dans l’examen des MAPI, un rapport de l’Indian Express a noté que plus de 20 000 personnes se sont plaintes d’effets secondaires après que la dose de vaccin leur a été administrée. Alors que 97% des personnes ont signalé des MAPI légères ou modérées et n’ont pas besoin d’hospitalisation, les données sur les personnes présentant des événements indésirables sévères et graves (EIG) n’ont pas été fournies par le gouvernement.

Cependant, dans une présentation au Comité national des MAPI, il a été passé en revue que 617 cas d’EIG ont été enregistrés où 180 personnes y ont succombé. Environ 305 personnes ayant des MAPI ont été hospitalisées et parmi celles-ci, 276 hospitalisations ont eu lieu en moins de trois jours après la vaccination. En fait, même une grande partie des 124 premiers décès sont survenus dans les trois premiers jours suivant la vaccination.

Le rapport a noté qu’il n’est pas nécessaire que ces vaccins provoquent des effets indésirables et des décès. En effet, il existe des cas à travers le monde où la surveillance et les investigations des MAPI ont révélé que certains médicaments et vaccins n’étaient pas sûrs pour des populations spécifiques ou générales. Mais en Inde, les vaccins contre le coronavirus n’ont pas été jugés dangereux. Tous les examens à travers le monde ont été menés par divers comités et le comité national indien des MAPI en faisait également partie. Jusqu’à présent, le gouvernement a revendiqué la sécurité de Covishield ainsi que de Covaxin et exhorte toutes les personnes des groupes prioritaires à se faire vacciner.

Pendant ce temps, le comité national des MAPI n’a pas encore examiné tous ces EIG ainsi que les décès. Après cette évaluation, le comité sera en mesure de dire si tous les décès étaient liés aux vaccins utilisés. Sur un total de 600 EIG signalés en Inde, ils n’ont reçu de documentation que sur 236 cas. Le comité est susceptible d’étudier les antécédents médicaux et / ou les rapports post-mortem d’une personne, les rapports d’hôpitaux, l’autopsie verbale et les documents recueillis sur les sites de vaccination.

