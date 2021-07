COVID-19 : rapport négatif obligatoire pour les personnes venant à UP d’États à taux de positivité élevé

in

Le rapport ne devrait pas dater de plus de quatre jours, a-t-il déclaré dans un communiqué publié ici. (Image représentative)

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a déclaré dimanche qu’un rapport RT-PCR négatif est obligatoire pour les personnes venant d’États où le taux de positivité est supérieur à 3%.

Le rapport ne devrait pas dater de plus de quatre jours, a-t-il déclaré dans un communiqué publié ici. «Les personnes venant de ces États vers UP devraient commencer leur voyage après avoir effectué le test Covid. Ceux qui ont pris les deux doses de vaccin peuvent être exemptés », indique le communiqué.

Des instructions ont été émises pour que la recherche des contacts et les tests intensifs soient initiés sur les personnes venant dans l’État, selon le communiqué, ajoutant qu’à leur arrivée dans l’État, un test d’antigène et un balayage thermique des personnes devraient également être effectués.

