COVID-19 recalibrant les priorités des acheteurs de maison conformément à la nouvelle norme

La pandémie de COVID-19 s’est avérée être un point d’inflexion pour l’économie indienne. L’immobilier constitue l’épine dorsale de l’économie et est le deuxième employeur après l’agriculture. La maison est devenue le pivot central de nos vies, un lieu d’appartenance et un refuge pour notre quête quotidienne. Depuis l’Antiquité, l’achat d’une maison de rêve est considéré comme une étape importante dans la vie d’un individu.

Au cours des dernières décennies, l’âge moyen d’un acheteur d’une maison a diminué à 30 ans contre 50 ans auparavant. COVID-19 a encore accru l’importance de posséder une maison au lieu de vivre dans des incertitudes dans les propriétés louées. Une enquête d’Anarock sur le sentiment des consommateurs a mis en évidence qu’au moins 37% des participants ayant l’intention d’acheter une maison se situent dans la tranche d’âge des 35-45 ans. Une autre enquête d’Anarock souligne que 85 % des acheteurs de la RCN ont acheté leur première maison entre juillet 2020 et mars 2021.

L’immobilier est également devenu une classe d’actifs stable à la suite de la baisse de l’éclat des classes alternatives telles que les actions, les fonds communs de placement, etc.

Au milieu du travail à domicile, les gens préfèrent de plus en plus les maisons spacieuses avec un espace de travail distinct. Cela a inévitablement incité à repenser les tailles et les configurations des billets existants pour accueillir une pièce supplémentaire comme bureau, débarras ou salle de puja. Les études 3-BHK et 2-BHK+ dans les logements devraient rester des atouts recherchés alors que le modèle hybride devient une norme dans le monde post-pandémique.

De plus, les logements de luxe destinés à une partie aisée de la société sont restés résistants en ces temps sans précédent. Pour un segment de niche de la société comprenant des professionnels de l’entreprise, des HNI, des UHNI et des NRI, les critères de sophistication restent inchangés malgré la volatilité économique. Ce segment d’acheteurs exigeants recherche un style de vie luxueux dans des maisons méticuleusement conçues et conçues de manière esthétique, équipées des meilleures commodités telles qu’une salle de sport, un spa, un club-house, un court de tennis, une sécurité et une surveillance 24h/24 et 7j/7, etc.

Les cantons et les condominiums fermés autonomes gagnent du terrain parmi les acheteurs de maison au milieu des restrictions de voyage et des problèmes de transmission de la maladie. La santé et le bien-être occupant une place centrale, la durabilité a trouvé un nouveau sens. Les maisons situées au milieu d’un écrin de verdure illustrant un ensoleillement et une ventilation optimaux, des équipements respectueux de l’environnement tels que la récupération des eaux de pluie, l’utilisation de l’énergie solaire sont devenus des atouts recherchés. L’emplacement, l’esthétique, la qualité de la construction et les références des promoteurs sont parmi les facteurs clés qui influencent les décisions des acheteurs de maison.

Au milieu de l’effacement des barrières géographiques, les maisons spacieuses situées à la périphérie des villes, loin de l’agitation de la ville, gagnent du terrain. Les micro-marchés tels que New Gurgaon, etc., sont devenus des hotspots immobiliers renforcés par une excellente connectivité et des développements infrastructurels rapides. La numérisation, en s’appuyant sur des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, etc., pour maximiser l’expérience client font également partie des tendances dominantes.

En outre, un rapport de Square Yards souligne que Gurugram est devenue la ville la plus durable où vivre au milieu de la pandémie en raison de la faible densité de population, du ratio élevé de zones ouvertes et du nombre plus élevé d’établissements de santé par unité de surface. La ville est sur le point de dominer les préférences des acheteurs de maison en raison de plusieurs initiatives politiques du gouvernement de l’Haryana et des projets d’infrastructure à grande échelle à venir.

Le dynamisme de l’activité économique et les perspectives de stabilité économique sont de bon augure pour le rebond rapide de l’immobilier d’ici le dernier trimestre 2021. Néanmoins, regagner la confiance des consommateurs sera crucial pour ramener les ventes aux niveaux d’avant COVID. L’orientation client et les offres personnalisées devraient devenir des priorités clés pour les développeurs afin de maintenir un avantage concurrentiel sur leurs pairs. Les acteurs organisés avec de solides références seront mieux placés pour gérer les incertitudes en raison de leurs modèles commerciaux agiles. La saison des fêtes à venir a déjà ravivé l’espoir d’une recrudescence de la demande résidentielle. Soutenu par l’impulsion politique et des fondamentaux économiques solides, l’immobilier est sur le point de connaître une reprise en forme de V d’ici le quatrième trimestre 2021.

(Par Rahul Singla, directeur, Mapsko Group)

