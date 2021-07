COVID-19: régions préoccupantes du nord-est du Kerala, la baisse des cas actifs ralentit à mesure que le facteur R augmente

in

L’augmentation des cas de COVID-19 au Kerala, associée à la récente épidémie du virus Zika, est un sujet de préoccupation pour les autorités sanitaires alors que l’État du sud se bat pour faire baisser les nouvelles infections quotidiennes.

Donnant lieu à de nouvelles inquiétudes quant à la réapparition de la pandémie de COVID-19, le facteur R, qui indique la vitesse à laquelle l’infection se propage dans le pays, a récemment augmenté, entraînant un ralentissement du déclin des cas actifs tout en Le Kerala et les États du nord-est sont devenus des régions préoccupantes.

Ceci malgré le décompte national des nouveaux cas restant faible, a révélé une analyse de chercheurs de l’Institut des sciences mathématiques de Chennai.

Le facteur R a légèrement augmenté à 0,88 fin juin après avoir été à sa valeur la plus basse de 0,78 de la mi-mai à la fin du mois dernier, a-t-il montré.

Cela survient au milieu du processus de déverrouillage par de nombreux États essayant de rétablir un semblant de normalité alors que la deuxième vague mortelle, qui a infecté des lakhs et tué des milliers de personnes lors de son apogée en avril-mai, montre des signes de reflux.

Sitabhra Sinha, qui a dirigé l’équipe de chercheurs, a déclaré que le «R» pour l’Inde est toujours inférieur à un, donc le nombre de cas actifs diminue à un rythme beaucoup plus lent. La même tendance au ralentissement du taux de déclin des cas actifs est également observée dans de nombreux États.

«Le Kerala a montré un bref pic de cas et son R continue de planer près de 1. La région du nord-est est très préoccupante. Le Manipur, l’Arunachal Pradesh et éventuellement le Tripura affichent une augmentation du nombre de cas », a souligné Sinha.

Lorsque la deuxième vague d’infection au COVID-19 était à son apogée, la valeur R globale dans le pays était estimée à 1,37 entre le 9 mars et le 21 avril. Elle est tombée à 1,18 entre le 24 avril et le 1er mai, puis à 1,10 entre 29 avril au 7 mai, selon l’analyse.

Entre le 9 et le 11 mai, la valeur R était estimée à environ 0,98. Il est ensuite passé à 0,82 du 14 mai au 30 mai. La valeur R était de 0,78 du 15 mai au 26 juin et de 0,88 du 20 juin au 7 juillet.

Au Kerala, la valeur R est estimée à environ 1,10. Quant aux états du nord-est, le R pour Manipur est 1,07, Meghalaya 0,92, Tripura 1,15, Mizoram 0,86, Arunachal Pradesh 1,14, Sikkim 0,88, Assam 0,86.

L’État avait signalé 14 087 nouveaux cas de Covid samedi et 109 décès, portant le nombre de cas à 30 39 029 et le nombre de morts à 14 380. Les cas actifs dans l’État ont touché 1 13 115.

Alors que le 1er juin de cette année, le Kerala a signalé 19 760 cas positifs, il y a eu une légère baisse pendant une semaine avec 9 313 nouveaux cas enregistrés le 7 juin. Cependant, deux jours plus tard, il est à nouveau passé à 16 204. Depuis plus d’un mois, l’État signale des cas entre 11 000 et 13 000 par jour.

La ministre de la Santé du Kerala, Veena George, a récemment déclaré que les chiffres avaient augmenté en raison de certaines mesures de déverrouillage et qu’ils devraient baisser.

“Le R de l’Inde a légèrement augmenté à 0,88 depuis la fin juin après avoir été à la valeur la plus basse jamais atteinte de 0,78 (depuis le début de la pandémie en mars de l’année dernière) de la mi-mai à la fin du mois dernier”, a déclaré Sinha.

Cela signifie que 100 personnes infectées en moyenne transmettent l’infection à 88 autres personnes. Si R est inférieur à 1, cela signifie que le nombre de personnes nouvellement infectées est inférieur au nombre de personnes infectées au cours de la période précédente, ce qui signifie que l’incidence de la maladie diminue, a déclaré le chercheur principal.

« Plus la valeur de R est petite, plus la maladie décline rapidement. A l’inverse, si R est supérieur à 1, le nombre de personnes infectées augmente à chaque tour — techniquement, c’est ce que nous appelons la phase épidémique. Plus le nombre est grand que 1, plus le taux de propagation de la maladie dans la population est rapide », a ajouté Sinha.

Plus tôt ce mois-ci, Manindra Agarwal, scientifique d’un groupe gouvernemental chargé de la modélisation des cas de COVID-19, a déclaré que la troisième vague de coronavirus pourrait atteindre son pic entre octobre et novembre si le comportement approprié de Covid n’est pas suivi, mais peut voir la moitié du quotidien cas enregistrés lors de la deuxième vague.

Agarwal a également déclaré que la troisième vague pourrait se propager plus rapidement si une nouvelle variante virulente émergeait.

