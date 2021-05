Covid-19: Rencontrez ‘Team Avengers’, un groupe de bénévoles WhatsApp qui a sauvé plusieurs vies

Un membre fondateur de 44 ans et bénévole de l’initiative Deepshikha Singh Khan a déclaré à l’Indian Express que le simple fait d’envoyer des condoléances ne suffisait pas et que quelque chose de concret devait être fait pour changer la situation. (Crédit: The Indian Express)

Au milieu de la crise de la deuxième vague de Covid-19 que traverse le pays, un certain nombre d’initiatives d’ONG, d’organisations philanthropiques et de particuliers gagnent les cœurs et sauvent des vies de manière plus cruciale. Une de ces initiatives a été prise par Team Avengers qui tente de venir en aide aux personnes à la recherche de nourriture, de kits de rationnement, de médicaments, de bouteilles d’oxygène, de la disponibilité de lits, entre autres, a rapporté l’Indian Express.

Quelques semaines après le début de la deuxième vague de coronavirus, six amis proches, qui avaient vu plusieurs personnes respirer la dernière fois en raison du manque d’installations, ont formé un groupe WhatsApp nommé «Team Avengers» le 26 avril. Abhijeet Dutta, 45 ans, qui est le membre fondateur de l’initiative a indiqué à l’Indian Express qu’il avait envie d’aider et que cela l’a amené à contacter sa famille et ses amis qui ont rapidement rejoint l’initiative. En ce qui concerne l’origine du nom accrocheur de l’initiative, Dutta a déclaré que le nom avait été choisi par lui, car tout comme chaque membre de Team Avengers avait des pouvoirs spéciaux, chaque être humain a également le pouvoir d’aider les autres.

Moins d’un mois après sa création, l’initiative apporte une aide à Gurgaon, Noida, Delhi, Gorakhpur, Jhansi entre autres. Un membre fondateur de 44 ans et bénévole de l’initiative Deepshikha Singh Khan a déclaré à l’Indian Express que le simple fait d’envoyer des condoléances ne suffisait pas et que quelque chose de concret devait être fait pour changer la situation. Elle a donc commencé à cuisiner et à livrer des plats cuisinés maison aux nécessiteux. Jusqu’à présent, l’équipe a réussi à fournir au moins 3000 repas cuisinés aux nécessiteux, aux patients Covid-19, aux membres de leur famille et à d’autres personnes affamées dans les rues de Delhi-NCR.

Plonger dans une telle situation n’a pas été facile pour les membres de l’initiative car la demande de ressources, de contacts, de médicaments et de pistes était écrasante pour eux. Dutta a déclaré que l’équipe se sentait parfois impuissante face à la mer de demandes des patients atteints de coronavirus graves. Il a également déclaré que plusieurs fois, l’équipe n’avait pas réussi à trouver les lits de l’unité de soins intensifs ou les bouteilles d’oxygène pour les patients. Au fil du temps, l’équipe a compris qu’aider ne serait-ce qu’une poignée de patients Covid-19 comptait beaucoup. Au fur et à mesure que leur réseau se répandait, l’équipe s’est également équipée pour aider un plus grand nombre de personnes qu’auparavant. L’équipe de six personnes compte désormais environ 55 bénévoles, dont des médecins, des chercheurs des États-Unis qui ont rejoint l’initiative de fournir une téléconsultation aux patients atteints de coronavirus.

Près d’un mois après le début de l’initiative, les bénévoles ont vécu des moments de fierté au cours desquels ils ont pu sauver des vies précieuses. Le membre fondateur Ruchi Mahajan a rappelé que dans un cas, l’équipe pouvait sauver la vie d’une personne en fournissant des bidons d’oxygène jusqu’au moment où elle a réussi à trouver un hôpital. En résumé, Khan a ajouté qu’il y avait de nombreuses vies perdues chaque jour faute de ressources et d’installations, mais ces petites victoires maintiennent le groupe motivé et fonctionnant.

