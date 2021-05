COVID-19: savoir comment fonctionne l’hospitalisation à domicile dans les polices d’assurance maladie

De nombreux hôpitaux et travailleurs de la santé à travers le pays ont commencé à donner des soins à domicile aux patients partout où cela était nécessaire.

Alors que l’Inde continue de lutter contre la flambée interminable du nombre de cas positifs au COVID-19, le système de santé à travers le pays est débordé en raison de la pénurie aiguë de lits d’hôpitaux. Des multitudes de patients peuvent être vus tous les jours à bout de souffle tandis que les membres de leur famille plaident pour l’admission aux agents de santé en dehors des locaux de l’hôpital surréservés. La chasse paniquée aux lits d’hôpitaux est un thème récurrent dans tout le pays, car l’Inde ne compte qu’environ 0,5 lit d’hôpital pour 1 000 habitants, contre une moyenne mondiale de près de 2,9.

Les scènes de membres de la famille espérant prolonger la vie de leurs proches infectés par le COVID-19 avec des prières jusqu’à ce qu’ils trouvent un lit d’hôpital sont devenues la nouvelle norme. Selon la plupart des autorités hospitalières, elles n’ont jamais connu un afflux de patients aussi impressionnant auparavant, et la pénurie totale de lits d’hôpital aggrave les choses.

Hospitalisation à domicile à la rescousse

Heureusement, le seul rayon de soulagement lors de crises aussi graves est que de nombreux hôpitaux, en raison de l’immense pénurie de lits d’hôpitaux, ont commencé à soigner à domicile les patients infectés par le coronavirus. De nombreux hôpitaux et travailleurs de la santé à travers le pays ont commencé à donner des soins à domicile aux patients partout où cela était nécessaire. Il convient de mentionner ici le fait que même si vous n’êtes pas en mesure d’obtenir un lit d’hôpital pour le traitement du COVID-19 et que vous suivez un traitement à domicile, vous pourrez toujours réclamer les frais à votre assureur.

Compte tenu de la pénurie aiguë de lits d’hôpital et du rythme rapide auquel le COVID-19 se propage en Inde, les assureurs couvrent également l’hospitalisation à domicile – les dépenses engagées pendant le traitement à domicile sont couvertes. Cependant, ces deux conditions doivent être remplies pour bénéficier d’une hospitalisation à domicile. Premièrement, l’état du patient est extrêmement grave et critique pour se rendre à l’hôpital, deuxièmement; Les installations médicales à l’hôpital comme le lit, l’oxygène, etc. ne sont pas disponibles pour un traitement approprié. Ce n’est que dans ces deux conditions qu’un patient COVID-19 peut bénéficier de l’hospitalisation à domicile.

Si vous avez une police existante, il est préférable de vérifier et de confirmer que l’hospitalisation à domicile est couverte, et si vous souscrivez une police maintenant, cela devrait constituer une décision clé lors du choix de votre assureur. Certains assureurs proposent une hospitalisation à domicile pour d’autres maladies, mais ne couvrent pas le COVID-19 car il est classé dans la catégorie Infection des voies respiratoires supérieures. Bien que votre assureur puisse couvrir les hospitalisations régulières dues au COVID-19, quelques assureurs peuvent ne pas couvrir les soins à domicile. Il est toujours conseillé de vérifier au préalable auprès de votre assureur avant de déposer une réclamation.

Il est également important de noter que votre assureur ne vous couvrira que si le traitement dure au moins trois jours, soit 72 heures. Les soins à domicile pendant moins de 72 heures ne seront pas pris en charge par l’assureur. Les différentes procédures couvertes par le traitement à domicile comprennent les médicaments, la tomodensitométrie, la radiographie, les infirmières et la visite chez le médecin à domicile pour mesurer les signes vitaux, la mise en place d’une unité de soins intensifs si nécessaire et toutes les autres procédures essentielles qui doivent être effectuées jusqu’à ce que vous testiez négatif pour coronavirus.

Étendue de la couverture

Une autre chose importante à savoir avant de déposer une réclamation d’assurance pour un traitement à domicile est l’étendue de la couverture. Alors que la plupart des régimes d’assurance maladie vous couvrent pour l’hospitalisation à domicile jusqu’à la totalité de la somme assurée, il existe même des régimes qui ont des sous-limites sur le montant de la couverture. Par exemple, pour une police assurée d’une somme de Rs 10 lakh, les frais de traitement jusqu’à Rs 1 lakh seront couverts pour une hospitalisation à domicile.

Le processus de réclamation est assez simple et nécessite juste une documentation de base qui comprend le rapport Covid Positive d’un laboratoire approuvé par l’ICMR, toutes les factures pertinentes, le dossier d’enquête ou la ligne de traitement et tous les documents pertinents justifiant une hospitalisation. Publiez ceci, les assureurs traitent le montant de la réclamation sur votre compte bancaire en tant que demande de remboursement.

Prendre note

L’hospitalisation à domicile est principalement couverte dans le cadre du processus de remboursement dans lequel les clients doivent d’abord effectuer tous les paiements par eux-mêmes, puis soumettre les factures à l’assureur pour obtenir le remboursement des frais. Il est donc conseillé de conserver tous les originaux des dépenses effectuées à portée de main car l’assureur peut demander chaque petite facture des dépenses effectuées et ne paiera que les dépenses pour lesquelles les factures originales sont disponibles.

(Par Amit Chhabra, Assurance maladie, Policybazaar.com)

