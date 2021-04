Covid 19 sceptique Ted Nugent veut savoir pourquoi Country n’a pas été fermé pendant 18 Covi Ds précédents

Ted Nugent a suggéré que le nouveau coronavirus est appelé COVID-19 car il y a eu 18 autres coronavirus.

L’erreur factuelle du rockeur conservateur au franc-parler faisait partie de son Facebook en direct stream plus tôt dans la journée (mercredi 7 avril) dans lequel il déplorait l’annulation de spectacles musicaux en 2020 et 2021 car la pandémie imposait des restrictions aux grands rassemblements publics.

« La tournée de cette année est à nouveau annulée », Nugent dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Les sociétés de production ne nous laisseront pas tourner à nouveau cette année. Sale salaud, mensonge, arnaque, fume-et-miroirs COVID-19 freaks.

«Vous savez, je suppose que je vous le demanderais, parce que je suis accro à la vérité, à la logique et au bon sens, et mon compteur de bon sens exigerait la réponse à, pourquoi n’avons-nous pas été fermés pour COVID-1 à -18? » il a continué. « Il y avait un COVID-1, et il y avait un COVID-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, – 14, -15, -16, -17, -18. COVID-1 à -18 n’a rien arrêté, mais woah, COVID-19 [did], même si elle peut survivre à 99,8%. Pourquoi n’avons-nous pas arrêté pour l’épidémie de SIDA ou la grippe ou la grippe espagnole ou la grippe aviaire ou la grippe du Nil occidental ou la grippe chaque année? «

Nugent a également répété une fois de plus un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.

«Ils affirment que cinq cent mille personnes sont mortes du COVID-19», a-t-il déclaré. « Des conneries. Je crois que les médecins légistes dans les 50 États sont allés, » J’ai mis sur le certificat de décès qu’il est mort d’asphyxie, mais ils m’ont fait mettre le COVID. » « Eh bien, ce type a été poignardé à mort, mais ils m’ont obligé à déposer COVID. » ‘Ce type a été renversé par un camion de gravier tandem faisant une dérive à quatre roues et les corbeaux picorent votre chair, mais ils m’ont fait déposer COVID-19.’ «

COVID-19 est l’abréviation de Coronavirus Disease 2019, qui est l’année de son identification. le Organisation mondiale de la santé a annoncé le nom en février 2020.

Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, «CO» signifie «corona», «VI» signifie «virus» et «D» signifie «maladie». Avant le OMS a officialisé un nom pour la maladie, on l’appelait le «nouveau coronavirus 2019» ou «2019-nCoV».

En décembre, Nugent a déclaré qu’il refuserait d’être vacciné contre le nouveau coronavirus et a dénoncé les sociétés pharmaceutiques et leur développement du vaccin. « Un vaccin qui a été autorisé en quatre mois par rapport à tous les autres vaccins qui ont nécessité des années de tests adéquats. Avez-vous vu ce qu’il contient? » il a dit plus tôt ce mois-ci.

Nugent a exprimé à plusieurs reprises son scepticisme quant à l’efficacité des masques faciaux pendant la pandémie et s’est moqué de ceux qui les portent, malgré le fait que CDC et Organisation mondiale de la santé ont encouragé leur utilisation universelle.

Avant l’élection présidentielle de 2020, Nugent fait équipe avec Donald Trump Jr. sur le sentier de la campagne.

Ted a appelé Donald Trump «le plus grand président de notre vie», et a déclaré que le magnat de l’immobilier milliardaire représente «le cœur et l’âme des meilleures familles américaines».



