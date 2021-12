COVID-19 se propage à Baxi Manresa avec six nouveaux positifs

19/12/2021 à 13:05 CET

.

le Baxi Manresa Il continue de signaler de nouveaux cas positifs au COVID-19 au sein de son personnel et a annoncé ce dimanche que six nouveaux cas positifs ont été détectés, qui doivent s’ajouter aux sept autres cas qui ont été signalés entre jeudi et vendredi dernier.

Le match de Ligue Endesa qui devait se jouer ce dimanche contre le Barça et mardi prochain contre Barcelone Hapoël Jérusalem de la Ligue des champions ont été suspendus en raison de cas de coronavirus dans l’équipe de Manresa, qui s’élèvent déjà à treize.

Ainsi, l’équipe Manresa devra jouer 5 matchs en 12 jours pour rattraper le calendrier, si elle ne subit plus de revers. Le premier, contre le Hapoël Jérusalem pour clôturer la phase de groupes de la Ligue des champions, le mardi 28 décembre, à 20h30.

Les autres parties déjà délocalisées sont les Baxi Manresa-Obradoiro (jeudi 30 décembre, 19h00), le Andorre–Baxi Manresa (dimanche 2 janvier, 12h30), Barça-Baxi Manresa (mardi 4 janvier, 21h00) et Baxi Manresa–Real Madrid (samedi 8 janvier, 20h45).

L’équipe passera à nouveau les tests PCR ce lundi et le club a signalé que tous ses membres sont isolés chez eux. Rappelons que tous les joueurs et le staff technique sont vaccinés.