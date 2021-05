Covid-19 Second Wave: soyez proactif, pas réactif

Cela doit être suivi par le renforcement des infrastructures de soins de santé et d’autres capacités.

Les réprimandes cinglantes dans des éditoriaux tels que The Lancet et les récentes ordonnances judiciaires auraient dû indiquer clairement au gouvernement – en grande partie le Centre, mais déclare également – qu’il a perdu le complot sur Covid-19 après le pic de septembre de l’année dernière. Une correction de cap n’a pas encore été entièrement annulée. Mais cela doit commencer par une reconnaissance honnête de la gravité actuelle de la situation dans le pays; à cette fin, les États doivent tester davantage pour détecter les cas qui, autrement, n’auraient pas été signalés, enregistrer avec précision les décès liés au Covid-19; c’est-à-dire qu’ils doivent conserver des données robustes en temps réel. Cela doit être suivi par le renforcement des infrastructures de soins de santé et d’autres capacités.

La complaisance du gouvernement et du public peu de temps après que les cas ont commencé à diminuer à partir de novembre 2020 a entraîné de nouvelles infections quotidiennes atteignant maintenant 4 lakh. Un cocktail de la fatigue Covid du peuple (le Kumbh massif et la participation à des rassemblements électoraux), des variantes émergentes comme le double mutant, et des décideurs et des autorités mal interprétant / ignorant les avertissements contre l’abandon de la garde – L’Inde du ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, en fin de partie de la pandémie », la Commission électorale refusant d’interdire les rassemblements jusqu’au 22 avril – a veillé à ce que les soins de santé dans les grandes villes soient débordés. En effet, si un rapport de . a raison, le gouvernement a même minimisé les menaces des variantes signalées par Insacog, alors même qu’Insacog fonctionnait bien en dessous de sa cible. La pénurie d’oxygène, de médicaments clés, de personnel qui est apparu assez tôt a révélé à quel point l’élan qui avait été remarqué au début de la pandémie dans le pays s’était étouffé peu après. Il y avait une énergie palpable du gouvernement et des entreprises / start-up indiennes sur la fabrication (et l’innovation) d’une large gamme de produits de santé, des ventilateurs aux générateurs d’oxygène, lorsque la pandémie a frappé l’Inde et a commencé à se propager. Mais, comme le souligne Srikant Sastri de I3G Advisory Network dans un article du Times of India, ces produits dont nous avions tant besoin lors de cette deuxième vague ne sont tout simplement pas là! Tout cet élan a été balayé par la vague de complaisance qui s’est installée dès que la situation s’est un peu ralentie; le fait que des contrats, en raison de diverses conditions telles que L-1, aient été attribués à des entreprises qui n’avaient pas d’antécédents prouvés d’une telle fabrication, n’a pas non plus aidé. En conséquence, l’Inde a dû tendre la main à d’autres pays pour obtenir de l’aide afin de surmonter les pénuries qui ont marqué la deuxième poussée.

Il y a un besoin criant de mesures proactives de riposte à la pandémie; une troisième vague peut être mieux gérée si la réponse est étalée maintenant plutôt que montée post facto. Sastri cite l’exemple de la gestion des cyclones d’Odisha, qui s’est appuyée sur la construction d’infrastructures clés, la mise en place de systèmes d’alerte précoce et la sensibilisation de la communauté. Alors que les récentes mesures gouvernementales, comme le programme d’incitation pour la fabrication de dispositifs médicaux et le recrutement d’étudiants en soins infirmiers / en médecine de dernière année devraient apporter des gains significatifs, beaucoup d’autres choses doivent être corrigées, d’un système de réglementation défectueux à surmonter 1 addiction aux marchés publics, de la protection de nos organes consultatifs scientifiques de la pression politique à une mobilisation communautaire efficace. Sinon, la lutte contre les incendies restera la réponse par défaut.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.