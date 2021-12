Covid-19 : sept autres cas Omicron au Kerala portent le total à 64

Sur les sept cas, quatre ont été détectés à Pathanamthitta, deux à Alappuzha et un à Thiruvananthapuram, a indiqué le département dans un communiqué.

Avec sept autres personnes testées positives pour Omicron au Kerala, le nombre total d’infections par la nouvelle variante de COVID-19 dans l’État a atteint 64, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Sur les sept cas, quatre ont été détectés à Pathanamthitta, deux à Alappuzha et un à Thiruvananthapuram, a indiqué le département dans un communiqué.

Parmi ceux-ci, deux personnes sont revenues des Émirats arabes unis et une d’Irlande, du Qatar, d’Italie et de Tanzanie, tandis qu’une personne a été infectée par contact, selon le communiqué.

Les tests Omicron ont été menés au Rajiv Gandhi Center for Biotechnology.

Le gouvernement de l’État, qui avait mis en place des restrictions nocturnes – entre 22 heures et 5 heures du matin – du 30 décembre au 2 janvier, a déclaré qu’en raison de l’augmentation possible de la propagation d’Omicron, les cinémas ont été priés de ne pas projeter de films après 22 heures. .

