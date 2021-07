Covid-19: Sputnik, combinaison vaccinale AstraZeneca-Oxford sûre, trouve une étude RDIF

in

Les premières données de l’analyse intermédiaire sur l’immunogénicité de l’utilisation combinée des vaccins AstraZeneca et Sputnik V ont démontré un “profil de sécurité élevé” et “aucun événement indésirable grave ni cas de coronavirus après vaccination”, a déclaré le RDIF.

Une étude combinant le premier composant du vaccin Spoutnik V et le vaccin de l’Université AstraZeneca-Oxford, menée par le Russia Direct Investment Fund (RDIF), a révélé que la combinaison n’entraînait pas d’effets indésirables, a déclaré lundi le RDIF.

Il s’agit de la première étude de ce type au monde à combiner deux doses de vaccin. Les premières données sur l’immunogénicité de l’utilisation combinée des deux vaccins seront publiées en août.

L’Inde, elle aussi, pourrait bientôt voir une étude de la combinaison de Covishield de l’Institut indien du sérum et de Covaxin de Bharat Biotech. Le comité d’experts en la matière de la Central Drugs Standard Control Organization a recommandé une étude et un essai clinique de mélange de doses des deux.

Les essais, cependant, devront être approuvés par le Drugs Controller General de l’Inde. La demande de mélanger les doses de vaccin a été faite par le Christian Medical College de Vellore, qui mènera les essais cliniques.

Le RDIF a initié des partenariats avec d’autres producteurs de vaccins pour mener des études conjointes d’une combinaison du premier composant de Spoutnik V avec d’autres vaccins. Le fabricant russe de vaccins a conclu un partenariat en décembre 2020 avec le Gamaleya Center, AstraZeneca et R-Pharm.

Les études sur l’innocuité et l’immunogénicité de la combinaison du vaccin AstraZeneca et du premier composant du vaccin Spoutnik V ont commencé en février en Azerbaïdjan. Cinquante volontaires ont été vaccinés et de nouveaux participants sont invités à se joindre à l’essai.

Des essais cliniques d’une combinaison de vaccins sont en cours dans plusieurs pays, dont les Émirats arabes unis. L’approbation réglementaire pour mener des essais a été accordée en Russie et en Biélorussie.

Kirill Dmitriev, PDG de RDIF, a déclaré qu’à mesure que de nouvelles souches du coronavirus émergent, les partenariats entre les fabricants de vaccins et la combinaison de différents vaccins sont essentiels pour lutter avec succès contre la pandémie.

