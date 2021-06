Covid-19 : sur l’intervalle vaccinal, suivez la science

À l’heure actuelle, le Centre ne peut pas se permettre un nouveau déficit de confiance sur les vaccins.

Dans le contexte de scientifiques chevronnés affirmant que le NTAGI ne disposait pas de suffisamment de données pour étayer la recommandation d’augmenter l’écart entre deux doses du vaccin Covishield de 8-12 semaines à 12-16 semaines, le président NK Arora a déclaré que le gouvernement réexaminait le déménagement. Les scientifiques ont été cités sur les données inadéquates dans un rapport de . plus tôt cette semaine. Le gouvernement a nié cela, affirmant que la décision était unanime et qu’il n’y avait pas de scientifiques dissidents. Il a cité les procès-verbaux des réunions du groupe de travail Covid-19 du NTAGI le 10 mai et du sous-comité technique permanent du NTAGI le 13 mai. Alors que la recommandation du groupe de travail était «basée sur des preuves réelles, en particulier du Royaume-Uni”, augmentant l’intervalle entre les deux doses à 12-16 semaines, le sous-comité technique avait évoqué “un intervalle d’un minimum de trois mois” (soit environ 12 semaines), selon un communiqué du gouvernement. Le gouvernement n’a pas encore précisé s’il avait approuvé un intervalle de 12 à 16 semaines, et s’il ne l’a pas fait, comment il s’est fixé comme intervalle maximal de 16 semaines. L’exemple de l’Espagne a été cité en ce qui concerne l’écart de 16 semaines. Cependant, le fait est que l’Espagne a recommandé l’intervalle de 16 semaines uniquement pour les moins de 60 ans. La controverse peut être apaisée si des experts indépendants peuvent examiner des preuves réelles qui, selon le gouvernement, corroborent la force scientifique de la décision de l’Inde. À l’heure actuelle, le Centre ne peut pas se permettre un nouveau déficit de confiance sur les vaccins. La deuxième vague mortelle a eu pour conséquence malheureuse d’alimenter l’hésitation à la vaccination en raison d’infections révolutionnaires, bien qu’elles soient en très petit nombre. En tant que tel, même s’il parvient à amener les scientifiques du NTAGI à présenter un « front unanime », il doit faire beaucoup plus pour instaurer la confiance.

À peu près au moment où le gouvernement indien a annoncé l’écart de 12 à 16 semaines, le Royaume-Uni avait réduit l’intervalle entre deux doses du vaccin AstraZeneca de 12 semaines à 8 semaines au maximum. Cela a été fait à la lumière de la prévalence croissante de la variante Delta – elle représente maintenant 98% des cas dans le pays. Gardez à l’esprit que la variante Delta est largement considérée comme l’un des principaux facteurs à l’origine de la poussée meurtrière de l’Inde. Les données de Public Health England analysées par les chercheurs, comme l’a souligné le Dr Srinath Reddy de PHFI dans ce journal, montrent qu’une dose unique d’AstraZeneca – avec des mises en garde sur la taille de l’échantillon – enregistre une très faible efficacité contre Covid-19. Deux doses, en revanche, offrent une protection raisonnable, ce qui constitue un argument solide pour raccourcir l’écart de dose. Ainsi, si le gouvernement envisage bel et bien une révision de l’intervalle, c’est une bonne nouvelle. Dans l’intervalle, il doit envisager de réduire l’intervalle pour ceux qui sont plus vulnérables à la maladie, en raison de leur âge ou de leur statut immunodéprimé. Ceux qui s’opposent à une catégorisation plus poussée pour cibler les vaccins feraient bien de garder à l’esprit que le gouvernement n’a créé que récemment une catégorie pour la hiérarchisation des vaccins : les étudiants candidats à l’admission à l’étranger. L’épisode de l’INSACOG – . a rapporté comment le ministère et certains scientifiques de l’INSACOG n’étaient pas sur la même longueur d’onde au départ concernant la gravité de la menace de la variante Delta – et maintenant l’épisode NTAGI souligne la nécessité de laisser la science conduire la réponse à la pandémie, pas les préoccupations des politiques.

