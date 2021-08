Covid-19 : Symptômes de longue durée rares chez les enfants, confirme une nouvelle étude

L’étude a examiné les rapports de 1 734 présentant des symptômes de Covid-19 et testés positifs pour Covid-19 entre septembre 2020 et février 2021. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Les enfants présentant des symptômes de Covid-19 se rétablissent généralement après six jours, tandis que le nombre de ceux qui continuent de présenter des symptômes après quatre semaines n’est que de 4,4%, a révélé une grande étude au Royaume-Uni publiée dans le journal The Lancet Child and Adolescent Health.

Selon le professeur Emma Duncan du King’s College de Londres, qui a dirigé l’étude en tant qu’auteur principal, il était rassurant de constater qu’un très petit nombre d’enfants présentaient des symptômes de longue durée de Covid-19. Elle a ajouté qu’un petit nombre souffre d’une longue maladie et a déclaré que l’étude avait validé leur expérience ainsi que celle de leur famille.

L’équipe de recherche a utilisé les données de l’application UK ZOE COVID Study pour parvenir à la conclusion. L’équipe avait des détails sur plus de 250 000 enfants au Royaume-Uni, âgés de cinq à 17 ans, avec lesquels travailler. Les parents et/ou les soignants ont signalé les symptômes des enfants via l’application.

L’étude a examiné les rapports de 1 734 présentant des symptômes de Covid-19 et testés positifs pour Covid-19 entre septembre 2020 et février 2021. Parmi ceux-ci, moins d’un sur 20 a présenté des symptômes pendant plus de quatre semaines, avec seulement un sur 50 présentant encore les symptômes. pendant plus de huit semaines.

Les chercheurs ont découvert que dans l’ensemble, ces enfants n’étaient malades en moyenne que six jours, éprouvant en moyenne trois symptômes au cours de la première semaine de maladie. La recherche confirme la théorie selon laquelle Covid-19 se manifesterait comme une maladie bénigne chez les enfants, qui se rétablissaient généralement rapidement.

Les scientifiques ont découvert que les maux de tête et la fatigue étaient les symptômes les plus courants chez les enfants. La BBC a rapporté qu’un expert du Royal College of Paediatrics and Child Health a déclaré que les données étaient conformes à ce que les médecins ont vu dans les cliniques.

Les enfants courent un risque beaucoup plus faible de contracter le coronavirus que les adultes. De nombreux enfants infectés ne développent même pas de symptômes, tandis que ceux qui en souffrent ont généralement une maladie bénigne.

