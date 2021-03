Covid-19: taux de mortalité plus élevé dans les États riches et urbanisés

La part des infections urbaines est passée de 62% en octobre à 65,1% actuellement.

Seul un tiers de la population indienne vit dans les zones urbaines, mais elles représentent près des deux tiers des infections du pays. La récente flambée – plus de 25 320 infections signalées dimanche – s’étend au-delà des mégapoles comme Mumbai, Delhi, Chennai et Bangalore, se répandant dans d’autres poches urbaines. Par exemple, Indore a signalé dimanche 247 nouveaux cas – une multiplication par cinq par rapport au mois dernier. La part des infections urbaines est passée de 62% en octobre à 65,1% actuellement. Les centres urbains représentent également 73% du total des décès en Inde, les États les plus riches et les plus urbanisés rapportant plus de décès par habitant.

Le Maharashtra, qui compte 45% de sa population vivant dans les zones urbaines, a enregistré 429 décès par million, tandis que le Tamil Nadu avec une population urbaine de 48% selon le recensement de 2011 a un taux de mortalité de 161 par million.

En revanche, le Bihar (11,3% de la population urbaine) et l’Odisha (16,7% de la population urbaine) ont connu un taux de mortalité beaucoup plus faible; le 14 mars, Odisha ne comptait que 41,38 morts par million. L’Inde compte 116 décès par million.

Alors que le Kerala comptait 30 518 infections par million jusqu’au 14 mars, contre une moyenne de 8 283 pour l’ensemble de l’Inde, le Bihar n’en comptait que 2 107, tandis que l’Uttar Pradesh en comptait 2 544.

Pendant ce temps, la part des infections rurales a chuté à 18,8%, mais la part des décès a légèrement augmenté, passant de 13,6% à la mi-décembre à 14%.