COVID-19 : Telangana enregistre 1 897 nouveaux cas, 15 décès

Le nombre de cas actifs s’élevait désormais à 24 306, selon le bulletin.

Telangana a enregistré mardi 1 897 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre à 5 95 000, tandis que le bilan est passé à 3 409 avec 15 décès supplémentaires, alors que 2 982 personnes se sont rétablies de la maladie.

La Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) a enregistré le plus grand nombre de cas avec 182, suivie des districts de Khammam (163) et de Nalgonda (151), a indiqué un bulletin du gouvernement de l’État, fournissant des informations mardi à 17h30.

Le nombre de cas récupérés a continué de dépasser le nombre de nouvelles infections avec 2 982 personnes se rétablissant de la maladie infectieuse mardi, portant le nombre cumulé de guérisons à 5 67 285.

Il a déclaré que 1 33 134 échantillons ont été testés aujourd’hui et que le nombre total d’échantillons testés jusqu’à ce jour était de 1 6 1 27 372.

Les échantillons testés par million d’habitants étaient de 4 33 298.

Les taux de létalité et de guérison dans l’État étaient respectivement de 0,57 % et 95,34 %.

