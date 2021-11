Covid-19: Tests aléatoires dans les aéroports parmi les règles révisées pour les voyageurs étrangers au milieu de la peur d’Omicron

Le gouvernement va également revoir la date de reprise des vols internationaux réguliers, précédemment prévue le 15 décembre. (Dossier)

Le ministre de la Santé de l’Union a publié dimanche des directives révisées pour les passagers internationaux arrivant en Inde au milieu de la menace de la variante Omicron du coronavirus, classée par l’Organisation mondiale de la santé comme une variante préoccupante. Le gouvernement va également revoir la date de reprise des vols internationaux réguliers, précédemment prévue le 15 décembre.

Directives révisées

La révision des directives de voyage intervient sur le dos d’un résident de Mumbai testé positif pour Covid-19 à son arrivée à Delhi en provenance d’Afrique du Sud, où la variante Omicron a été détectée pour la première fois.

Les voyageurs internationaux en provenance de pays à risque spécifiés devront suivre cinq étapes spécifiques :

* Premièrement, les voyageurs internationaux devront soumettre leurs échantillons pour un test Covid-19 après leur arrivée. Ils devront attendre les résultats à l’aéroport d’arrivée avant de partir ou d’embarquer sur un vol de correspondance.

* Si le passager est testé positif, il devra être mis en quarantaine pendant sept jours avant de refaire le test le huitième jour. En cas de test négatif, ils devront auto-surveiller leur santé pour la semaine prochaine.

* Si les voyageurs sont testés positifs, leurs échantillons seront envoyés au réseau de laboratoires de l’INSACOG pour des tests génomiques.

* Tous les voyageurs internationaux positifs pour Covid seront isolés dans un établissement séparé et traités selon les protocoles standard, y compris la recherche des contacts.

* Les contacts de ces cas seront maintenus en quarantaine institutionnelle ou à domicile, surveillés par le gouvernement de l’État concerné conformément aux protocoles.

Pays « à risque »

Les Le ministère de la Santé de l’Union a répertorié 12 pays «à risque» – Afrique du Sud, Royaume-Uni, Bangladesh, Brésil, Chine, Botswana, Nouvelle-Zélande, Maurice, Singapour, Zimbabwe, Hong Kong et Israël.

Règles pour les voyageurs en provenance d’autres pays

Les passagers arrivant en Inde en provenance de pays autres que ceux à risque seront autorisés à quitter l’aéroport mais devront s’auto-surveiller pendant 14 jours. Cependant, 5% de ces passagers subiront des tests aléatoires à l’aéroport d’arrivée.

Si les voyageurs sont testés positifs ou développent des symptômes pendant qu’ils sont en quarantaine à domicile ou qu’ils surveillent leur état, ils devront s’auto-isoler et se présenter à leur établissement de santé le plus proche.

