Covid-19: Tika Utsav ne fait pas l’affaire, les taux de vaccination restent faibles

L’appel du Premier ministre Narendra Modi pour un Tika Utsav de quatre jours où un effort total devait être fait pour vacciner, car beaucoup de personnes de plus de 45 ans ne semblent pas avoir fonctionné avec seulement un tiers environ du groupe cible au total. se faire vacciner jusqu’à la fin de la campagne spéciale. Si le nombre de vaccins est passé à 2,9 millions mercredi contre 2,5 millions la veille, la moyenne pour les quatre jours du 11 au 14 avril était de 2,9 millions de coups; ironiquement, dans les quatre jours précédant le Tika Utsav, la moyenne quotidienne était de 3,3 millions sur la base des données provenant du site CoWIN.

On ne sait pas si le ralentissement de la campagne de vaccination – il a atteint un sommet de 4,5 millions le 5 avril – est dû à la pénurie de vaccins ou s’il est dû à l’hésitation à la vaccination, qui est la réticence des gens à se faire vacciner. Bien que les données exactes soient difficiles à déterminer puisque le gouvernement central insiste sur le fait que les États disposent de suffisamment de vaccins – jusqu’au 13 avril, le Centre a déclaré que les États avaient 1,7 million de vaccins et 2 millions de crores étaient en préparation – les centres de vaccination n’ont signalé aucun approvisionnement dans divers États.

Alors qu’un total de 11,2 crores de doses de vaccin ont été administrés, contre environ 19,5 crores pour les États-Unis, la performance de l’Inde est beaucoup plus faible en termes de part de la population qui a été vaccinée. Selon ourworldindata, le Royaume-Uni et les États-Unis ont administré environ 58 doses pour 100 personnes contre seulement huit pour l’Inde le 13 avril.

Après les vaccinations de mardi, selon un communiqué du ministère mercredi, 78,1 millions de personnes de plus de 45 ans ont été vaccinées au moins une fois; il n’y a pas de rupture d’âge de 19,2 millions de travailleurs de la santé et de première ligne qui ont reçu au moins un vaccin. En supposant que la moitié de ce groupe a plus de 45 ans, cela signifie qu’un total de 88 millions de personnes de plus de 45 ans ont été vaccinées; c’est environ 34% du groupe cible.

