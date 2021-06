COVID-19 : tout ce que les femmes enceintes doivent savoir avant de se faire vacciner contre le coronavirus

in

Avant la vaccination, les femmes enceintes doivent être pleinement informées des effets indésirables à long terme.

Dans la dernière déclaration publiée par le ministère de la Santé et du Bien-être familial, le gouvernement a informé les femmes enceintes en Inde peuvent se faire vacciner contre le nouveau coronavirus. Avant cela, le gouvernement avait déclaré que toutes les femmes enceintes et celles qui ne sont pas sûres de leur grossesse ne devraient pas prendre le vaccin Covid-19 car les femmes enceintes ne faisaient pas partie des essais cliniques menés pour l’innocuité et l’efficacité du vaccin.

Cependant, le 28 mai, le Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) a recommandé que les femmes enceintes soient vaccinées car elles courent un risque plus élevé et il y a plus d’avantages que de risques. Mais cela doit être administré selon les précautions de sécurité.

Avant la vaccination, les femmes enceintes doivent être pleinement informées des effets indésirables à long terme. Certes, l’innocuité du vaccin pour les fœtus/enfants n’a pas encore été établie. Après avoir reçu le vaccin, les femmes doivent rester dans le centre de vaccination pendant 30 minutes conformément à la règle d’observation post-vaccination. En outre, le gouvernement a souligné que le vaccin contre le coronavirus peut être administré à tout moment pendant la grossesse.

Citant le Dr Nupur Gupta, directeur du département d’obstétrique et de gynécologie, Fortis Memorial Research Institute, Gurugram, un rapport de The Indian Express a déclaré que les femmes enceintes ne doivent se faire vacciner qu’après avoir consulté leur gynécologue.

Gupta a déclaré qu’après une augmentation massive des cas au cours de la deuxième vague, le feu vert pour vacciner les femmes enceintes a été donné. La vaccination sera administrée après avoir discuté de tous les avantages et inconvénients ainsi qu’une approbation d’urgence. Un formulaire de consentement éclairé sera signé avant la vaccination.

Le médecin a ajouté que les essais de vaccins chez les femmes enceintes n’ont toujours pas été initiés. Mais la vaccination reste la meilleure chance car 5% de la population indienne compte des femmes enceintes. Les femmes ont le choix et il leur est conseillé de se faire vacciner.

