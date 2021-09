Covid-19 : Tout savoir sur les protocoles de quarantaine du Karnataka pour les voyageurs du Kerala

in

La récente ordonnance du Karnataka pour une quarantaine institutionnelle obligatoire d’une semaine pour les employés et les étudiants du Kerala a semé la confusion.

Voici en détail la dernière directive du gouvernement du Karnataka.

Quarantaine institutionnelle

Le Karnataka a réimposé la quarantaine institutionnelle pour ceux qui arrivent du Kerala suite aux recommandations du Comité consultatif technique Covid-19.

Selon l’ordre, l’État a observé que des employés et des étudiants du Kerala étaient testés positifs à plusieurs reprises pour Covid-19 malgré des rapports RT-PCR négatifs. De tels cas sont considérablement élevés à Udupi et Dakshina Kannada.

La décision a été prise de contrôler la propagation du Covid-19, notamment suite à la flambée au Kerala après Onam.

Règles de quarantaine

Les directives de quarantaine, publiées par Jawaid Akhtar, secrétaire en chef supplémentaire du Département de la santé et du bien-être familial, s’appliquent à tous les voyageurs en provenance du Kerala.

Cependant, seuls les employés et les étudiants doivent se mettre en quarantaine dans les installations institutionnelles pendant une semaine, tandis que d’autres sont autorisés à se mettre en quarantaine à domicile pendant la même période.

Rapports RT-PCR

L’ordre émis le 1er septembre indique que tous les employés et étudiants du Kerala devront fournir un rapport RT-PCR négatif datant de moins de 72 heures. Le rapport est obligatoire quel que soit leur statut vaccinal. Les certificats seront valables une semaine, qu’ils passeront en quarantaine institutionnelle.

Le gouvernement a demandé aux directeurs et aux administrateurs des établissements d’enseignement de prendre des dispositions pour mettre les étudiants en quarantaine. Les bureaux et les entreprises ont été dirigés vers le même.

L’ordonnance a déclaré que ces personnes ne devraient en aucun cas être autorisées à rester en quarantaine à domicile. Les employés et employés resteront sous surveillance stricte pendant une semaine, et leurs écouvillons envoyés pour des tests RT-PCR.

Ceux qui passent la quarantaine dans les établissements institutionnels ne seront autorisés à partir qu’après avoir renvoyé un rapport RT-PCR négatif.

Protocole pour les symptômes pendant la quarantaine

Le gouvernement a demandé aux employés et aux étudiants en quarantaine de s’auto-évaluer et de faire un test RT-PCR. Ils ont également été invités à demander un avis médical au cas où ils présenteraient des symptômes.

Si une personne en quarantaine institutionnelle est positive, elle sera transférée obligatoirement dans un centre de soins Covid. Les personnes ayant été en contact avec la personne infectée subissent des tests RT-PCR.

Dérogations

Tous ceux qui ne sont ni employés ni étudiants travaillant ou étudiant dans l’État seront autorisés à se mettre en quarantaine chez eux pendant une semaine après leur arrivée du Kerala. Cependant, un rapport de test RT-PCR négatif est obligatoire pour tout le monde.

Autres exonérations

– Voyageurs de courte durée partant dans un délai maximum de trois jours

– Étudiants arrivant pour les examens avec un parent chacun (retour dans les trois jours)

– Passagers en transit vers et depuis le Kerala

– Professionnels de santé, fonctionnaires constitutionnels et leurs conjoints

– Situations d’urgence (décès dans la famille, traitement)

– Enfants de moins de 2 ans

