COVID-19 : Trois autres cas d’Omicron détectés au Rajasthan, nombre total de 46

Le nombre le plus élevé de 43 cas a été signalé à Jaipur, tandis que quatre cas chacun ont été signalés à Ganganagar et à Bikaner, trois à Tonk et deux à Ajmer.

Trois nouveaux cas d’Omicron ont été détectés au Rajasthan, portant à 46 le nombre de personnes infectées par la nouvelle variante du coronavirus, selon un bilan officiel samedi.

Les nouveaux cas ont été détectés à Jaipur (2) et à Udaipur (1), a-t-il précisé.

Sur les 46 cas d’Omicron, 37 se sont rétablis et les neuf autres sont admis dans des hôpitaux, selon le rapport.

Le ministère de la Santé dans son dernier rapport sur COVID-19 a déclaré que 59 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés dans l’État lundi.

Le nombre le plus élevé de 43 cas a été signalé à Jaipur, tandis que quatre cas chacun ont été signalés à Ganganagar et à Bikaner, trois à Tonk, deux à Ajmer et un à Sikar, Pratapgarh et Kota, selon le rapport.

Actuellement, 354 personnes sont sous traitement dans l’État pour COVID-19, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, 9 55 539 personnes ont été testées positives pour le coronavirus et parmi elles, 8 963 sont décédées et 946222 se sont rétablies.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.