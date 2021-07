Covid-19 : un aperçu des dernières directives pour les passagers dans les États indiens

Les voyageurs à destination du Bengale occidental doivent fournir un rapport RT-PCR négatif datant de moins de 72 heures. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Alors que les cas de Covid-19 diminuent à travers l’Inde, les États ont commencé à lever les restrictions à l’entrée des voyageurs. Les voyages en avion ont beaucoup changé à travers le pays, plusieurs États supprimant les normes strictes pour les voyageurs.

Voici les directives Covid-19 que différents États ont mises en place pour les flyers :

Delhi : Le plan à code couleur de l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi pour les dépliants nationaux. Selon les directives, les personnes appartenant à différentes catégories – jaune, ambre, orange et rouge – auront des directives différentes. Une alerte de niveau rouge est destinée aux voyageurs des États et des territoires de l’Union avec un taux de positivité supérieur à 5 %. Les voyageurs en provenance de régions avec un nouveau mutant seront également soumis à des restrictions strictes et devront soit présenter un certificat de vaccination pour les deux doses, soit un test RT-PCR négatif effectué au plus 72 heures avant le jour du voyage. Les voyageurs incapables de présenter l’un ou l’autre de ces documents devront se mettre en quarantaine pendant 14 jours dans un centre payant ou institutionnel.

Maharashtra : Le gouvernement de l’État et la Brihanmumbai Municipal Corporation ont abrogé l’exigence de rapport RT-PCR négatif obligatoire pour les touristes entièrement vaccinés. Cependant, ils devront fournir un certificat de vaccination pour les deux doses.

Himachal Pradesh: Le gouvernement a récemment supprimé l’exigence obligatoire d’un résultat négatif de RT-PCR pour entrer dans l’État.

Andhra Pradesh: Bien que l’État n’exige pas de rapport RT-PCR négatif pour les voyageurs, les passagers devront subir un contrôle thermique avant de voyager et s’inscrire sur le portail du gouvernement. Tous les passagers asymptomatiques devront également subir une quarantaine à domicile de 14 jours.

Assam : Les pilotes devront subir un dépistage thermique et des tests antigéniques rapides à l’atterrissage. Ils devront également passer sept jours en quarantaine, quels que soient les résultats des tests.

Karnataka : Les voyageurs en provenance du Maharashtra devront fournir un rapport RT-PCR négatif, datant de moins de 72 heures. Les cartes d’embarquement ne seront délivrées qu’aux passagers qui fournissent soit un rapport RT-PCR négatif, soit un certificat de vaccination pour au moins une dose.

Goa : Flyer aura besoin d’un rapport RT-PCR négatif. Le comité d’experts du gouvernement de Goa a également recommandé d’autoriser les voyageurs munis de certificats de vaccination à entrer même s’ils n’ont pas de rapport RT-PCR négatif.

Bengale-Occidental: Les flyers sont tenus de fournir un rapport RT-PCR négatif datant de moins de 72 heures.

