Covid-19: un organisme civique dit que 141 habitants de Mumbai sans antécédents de voyage ont été testés positifs pour Omicron

Pas moins de 141 habitants de Mumbai qui n’avaient pas voyagé à l’étranger ont récemment été testés positifs pour la variante Omicron du coronavirus jeudi, a déclaré l’organisme civique.

Sur 153 personnes infectées par Omicron dans la ville, seules 12 avaient des antécédents de voyages internationaux, a déclaré la Brihanmumbai Municipal Corporation.

Mais selon le communiqué du gouvernement du Maharashtra, publié plus tôt dans la soirée, sur 198 cas Omicron signalés dans l’État, 190 venaient de Mumbai. La différence entre les statistiques d’état et de BMC n’a pas pu être réconciliée.

Selon la mise à jour du BMC, le nombre de résidents de Mumbai infectés par Omicron sans antécédents de voyage à l’étranger est passé à 160. Le total des cas d’Omicron dans la ville est passé à 290.

Sur les 141 habitants de Mumbai sans antécédents de voyage qui ont été testés positifs pour Omicron, les 21 les plus élevés proviennent du quartier K-west qui comprend Andheri West, Juhu et Versova, suivi du quartier D qui comprend les régions de Malabar Hill, Mahalaxmi et Tardeo.

