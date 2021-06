Covid-19 – un point d’inflexion pour le e-commerce

Dhanendra Kumar

Par Dhanendra Kumar

Le commerce électronique a connu une croissance rapide dans le monde ces dernières années, prenant progressivement une part plus importante du gâteau au détail total dans chaque pays. Il est facilité par la technologie numérique et motivé par la demande avec la facilité et la commodité des clients pour effectuer des transactions dans le confort et la sécurité de leur foyer. Il a également fourni une croissance économique considérable dans plusieurs pays comme la Chine, soutenue par les exportations, la logistique et les innovations mondiales. Covid-19, cependant, s’est avéré un point d’inflexion et lui a donné un énorme coup de pouce avec des blocages, des restrictions de contact et d’autres mesures de confinement, perturbant le statu quo, créant parfois des tensions entre les parties prenantes concernées et enracinant de nouvelles préférences parmi les clients dans la nouvelle normalité.

CCI avait entrepris une étude de marché sur le commerce électronique en avril 2019. Après avoir consulté les parties prenantes pendant 9 mois, notamment des fabricants, des grossistes, des détaillants, des hôtels, des restaurants, des systèmes de paiement, des plateformes de commerce électronique et avoir mené une analyse de marché, elle a publié son rapport en Janvier 2020 (https://rb.gy/qrwvnu). Plusieurs facettes ont été mises en évidence et principalement l’autorégulation a été préconisée.

En regardant le préambule de la loi indienne sur la concurrence qui prescrit, l’objectif principal est le « développement économique du pays » avec les autres paramètres – « la prévention des pratiques ayant des effets néfastes sur la concurrence, promouvoir et maintenir la concurrence sur le marché, protéger les intérêts des consommateurs et d’assurer la liberté des échanges” – tous concourent à sa réalisation. L’architecture du droit de la concurrence est conçue pour la croissance, l’efficacité statique et dynamique de l’économie et le bien-être des consommateurs.

CCI, en tant qu’organisme de réglementation du marché, était conscient de l’impact de la pandémie de coronavirus sur les consommateurs et a été parmi les premiers au monde à émettre un avis mature et nuancé (https://bit.ly/3vtLL9n) pour aider les entreprises à assurer la coordination nécessaire pendant la pandémie pour maintenir les lignes d’approvisionnement et aider les consommateurs. Le même esprit a été mis en évidence dans leurs plusieurs autres ordres faisant preuve de compréhension et d’accommodement. L’Inde est considérée comme l’économie de commerce électronique à la croissance la plus rapide et la plus attrayante au monde. Selon un rapport de l’IBEF (https://bit.ly/35unB3X), le secteur de la vente au détail de l’Inde est estimé à plus de 883 milliards de dollars américains, se classe au 5e rang mondial et devrait dépasser 1,3 milliard de dollars américains en 2024. Sur ce total, le commerce électronique devrait atteindre 111 milliards de dollars d’ici 2024, avec une croissance plus rapide dans les villes de niveau 2 et 3, aidée par une poussée explosive du mobile et de l’internet à travers le pays. Il offre également de nouvelles opportunités d’emploi et d’innovation, des milliers de start-up voient le jour dans divers segments, attirant une infusion massive de PE et de VC mondiaux, produisant un record de 14 licornes (probablement 15 bientôt) en Inde pendant 5 mois en 2021 , malgré la pandémie. Il ouvre également des voies d’accès à de nouveaux marchés, en Inde et à l’étranger, aux petites entreprises, à l’artisanat et aux services. Le commerce électronique dans les domaines des médicaments, de la pharmacie et de la santé, de l’alimentation et de la vente au détail, des voyages, de la grêle, des technologies financières, de la livraison de services à domicile (comme les électriciens, les plombiers, les barbiers, etc.), l’OTT et le divertissement à domicile, prouvent tous le sauveur pendant Covid -19. En fait, la croissance est principalement tirée par les préférences des consommateurs et les besoins situationnels.

Compte tenu de la tendance mondiale, il est nécessaire que le gouvernement redouble d’efforts pour accélérer la numérisation et les infrastructures liées au commerce électronique à travers le pays pour un commerce numérique inclusif, comme le plaide un rapport de la CNUCED (https://rb.gy/ix1bs8). Il soutient que « les gouvernements doivent donner la priorité à la préparation numérique nationale afin qu’un plus grand nombre d’entreprises locales puissent devenir des producteurs dans l’économie numérique, et pas seulement des consommateurs ». Il met également l’accent sur l’adoption d’une «approche holistique, et non en silos», et les politiques visant à réduire la «fracture numérique» promeuvent de manière intensive «l’autonomisation numérique», «l’entrepreneuriat numérique», la «requalification numérique» pour les petites entreprises et en particulier pour les femmes, toutes conçues pour tirer pleinement parti du « commerce numérique ». Cela s’est également manifesté dans le soutien marketing aux artisans et dans les exportations de l’arrière-pays soutenues par le commerce électronique, et les plus grands acteurs ont également lancé plusieurs initiatives innovantes, comme « samarth » de Flipkart pour les moins privilégiés, ou « Smbhav » d’Amazon, entre autres.

En regardant la préférence des clients dans les nouvelles vagues normales et répétées de pandémie avec de nouvelles variantes, il ne fait aucun doute que le commerce électronique est désormais venu pour rester, bien au-delà de Covid-19. Les clients ont désormais recours au marketing omnicanal ou hybride, comparant les prix et les marques en ligne et optant pour l’achat en ligne ou dans des magasins physiques, qui développent également des sites Web en ligne et des livraisons à domicile, à la fois en concurrence avec de meilleurs prix et livraisons rapides, toutes bonnes pour la concurrence et les choix des consommateurs. Les deux se tournent vers de nouvelles méthodes pour attirer les clients, les magasins traditionnels se lancent également dans la numérisation, souvent assistés par les grands du commerce électronique (https://bit.ly/3q2xrnc) développant des liens dans leur propre intérêt. Il existe également des innovations, telles que des expériences de consommation basées sur l’intelligence artificielle pour permettre des comparaisons à distance sur site, etc. La numérisation et l’intégration avec l’écosystème de commerce électronique omnicanal peuvent également avoir d’énormes liens de soutien avec une croissance économique soutenue, la création d’emplois, l’égalité des sexes, un meilleur accès aux soins de santé, aux médicaments, à la nourriture, à l’éducation pour les pauvres et les marginalisés, et même l’accès à toute une gamme de programmes et d’installations gouvernementaux, en particulier dans les zones rurales et reculées. Il soutient également l’agritech et offre de nouvelles voies de commercialisation à notre communauté agricole.

Victor Hugo, le poète et romancier français a dit, « rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu ». Cela semble être une description parfaite du commerce électronique aujourd’hui.

Dhanendra Kumar est l’ancien directeur exécutif de l’Inde à la Banque mondiale et le premier président de CCI

