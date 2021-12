Covid-19 : un scientifique du Botswana qui a séquencé la variante d’Omicron s’inquiète du rythme de la mutation

En regardant les lignées précédentes – l’Alpha, le Bêta – les mutations accumulées au fil du temps, a déclaré Moyo. (Image représentative)

Le rythme auquel la variante Omicron du coronavirus a accumulé son schéma inhabituel de mutations est préoccupant, a déclaré Sikhulile Moyo, le scientifique qui a détecté la nouvelle souche. La vitesse des mutations soulève également des questions sur l’évolution de la variante et ajoute au puzzle de sa transmissibilité.

Le directeur du laboratoire de référence du VIH de Harvard, au Botswana, Moyo, a déclaré que les virus accumulaient des mutations en plusieurs étapes, a rapporté Bloomberg. Il a ajouté qu’il était difficile de saisir à quel point la variante s’est développée tôt étant donné le manque de séquençage adéquat du coronavirus dans le monde.

Les scientifiques tentent toujours de comprendre comment la variante Omicron a muté tant de fois en peu de temps, a déclaré Moyo, qui est également chercheur à la Harvard TH Chan School of Public Health.

En regardant les lignées précédentes – l’Alpha, le Bêta – les mutations accumulées au fil du temps, a déclaré Moyo.

Une théorie avancée est que la souche s’est développée chez une personne immunodéprimée qui a hébergé le virus pendant une période plus longue que la normale. Cependant, Moyo a averti qu’il n’y avait aucune preuve soutenant la théorie.

Une autre hypothèse suggère que le virus aurait pu être transféré d’un être humain à un hôte animal, s’être adapté relativement rapidement, puis être réintroduit chez l’homme.

Moyo a d’abord séquencé l’échantillon, prélevé le 11 novembre sur des diplomates qui s’étaient rendus ensemble au Botswana. À cette époque, la variante ressemblait le plus au B.1.1.263, connu sous le nom de lignée des EAU et détecté pour la première fois en avril 2020.

En regardant de plus près le B.1.1.263, il a vu que cette souche avait moins de mutations. Après avoir demandé des informations supplémentaires au département de la santé du Botswana sur les personnes sur lesquelles les échantillons ont été prélevés, Moyo a déposé les résultats dans une base de données internationale le 23 novembre. Quelques heures plus tard, un groupe d’Afrique du Sud a rapporté des résultats similaires. Un autre groupe à Hong Kong a déposé un génome partiel.

Avec le grand nombre de changements dans la variante Omicron, Moyo pensait qu’il s’agirait d’un virus faible. Au lieu de cela, il semblait être capable de se répliquer rapidement et d’échapper à des parties du système immunitaire, entraînant un risque de réinfection plus élevé.

En Afrique du Sud, les cas quotidiens confirmés ont quadruplé depuis mardi alors que la variante Omicron se propage, montrant la nature contagieuse de la nouvelle souche.

Moyo a déclaré qu’il espérait qu’à mesure que les données affluaient, les gens retourneraient dans leurs congélateurs et retireraient les anciens échantillons. Certains scientifiques qui l’ont déjà fait ont découvert que la lignée Omicron circulait en octobre.

Une grande question à laquelle les scientifiques tentent de répondre est de savoir dans quelle mesure les vaccins seraient efficaces contre la variante. La réponse a pu être obtenue en quelques semaines, en partie grâce à la réponse rapide et à la transparence de Moyo dans le partage de ses découvertes.

Moyo a déclaré à Bloomberg qu’il appréciait sa contribution à la découverte et comment cela aurait pu éviter plusieurs décès. Mais cela l’a également rendu triste de voir des pays fermer leurs frontières et un certain nombre de personnes tweetant et disant que les scientifiques avaient fermé Noël et Moyo pense que ce n’est pas ainsi que les scientifiques devraient être récompensés.

