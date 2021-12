Covid-19 : une étude révèle une tendance intrigante dans les cas Omicron de Delhi ; Vérifier les détails

Les données gouvernementales montrent une augmentation du taux de positivité, des ajouts quotidiens de cas, de nouveaux cas cumulés et de l’occupation des lits.

La majorité des résidents de Delhi qui ont été testés positifs pour la variante Omicron du coronavirus ont des antécédents de voyage aux Émirats arabes unis (EAU), a rapporté l’Indian Express.

La capitale nationale a, jusqu’à présent, enregistré 24 cas Omicron. Selon les données partagées par les sources d’Indian Express pour 22 cas, 19 étaient des voyageurs internationaux. Parmi ceux-ci, 10 sont revenus des Émirats arabes unis, tandis que quatre autres avaient déjà voyagé au Royaume-Uni, deux en Tanzanie, deux en Afrique du Sud et un au Zimbabwe. Trois des 19 personnes ont attrapé le virus après être entrées en contact avec celles qui sont revenues de l’étranger.

Au milieu d’une augmentation constante des cas de Covid-19, en particulier de la variante Omicron à propagation rapide, le gouvernement de Delhi a annoncé qu’il procéderait au séquençage du génome de tous les nouveaux cas. Les tests seront effectués à l’Institut des sciences du foie et des voies biliaires, au Centre national de contrôle des maladies et à l’hôpital Lok Nayak. Des sources ont déclaré à The Indian Express que ces hôpitaux avaient effectué le séquençage du génome de 320 échantillons, dont 11 % étaient Omicron, 49 % Delta et 40 % « autres ».

Delhi a enregistré lundi 91 nouveaux cas de Covid-19 avec un taux de positivité de 0,20%. Les données gouvernementales montrent une augmentation du taux de positivité, des ajouts quotidiens de cas, de nouveaux cas cumulés et de l’occupation des lits.

Selon les données, l’occupation quotidienne des lits était de 111 le 1er décembre. Lundi, le chiffre s’élevait à 197. Le taux de positivité est également passé de 0,07 % à 0,20 %, tandis que le taux de mortalité cumulé est de 1,74 % et le taux de récupération de 98,23. %.

Le gouvernement de Delhi a déclaré que 30 000 lits Covid-19 étaient prêts, avec 100 lits par service à organiser avec un préavis de deux semaines, selon les besoins – portant la capacité totale de lits de la capitale nationale à plus de 64 000. Le gouvernement préparera également 6 800 lits de soins intensifs sous peu.

Il s’est également concentré sur l’augmentation des effectifs pour la gestion de Covid-19 en dispensant une formation spéciale aux étudiants, aux ambulanciers paramédicaux et aux infirmières. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a demandé aux agents de santé de s’assurer qu’il n’y avait pas de pénurie d’équipements et de médicaments.

