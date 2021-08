Covid-19: une maladie prolongée ou grave entraîne des taux d’anticorps plus élevés, selon une étude

in

Des taux d’anticorps plus élevés sur une période de temps ont également été associés à des symptômes persistants

Les personnes présentant des symptômes de Covid-19 graves ou durables sont plus susceptibles de développer des niveaux d’anticorps élevés nécessaires pour lutter contre les infections futures, a révélé une nouvelle étude de l’Université Rutgers.

L’article, publié dans The Journal of Infectious Diseases, faisait partie de la plus grande étude Rutgers Corona Cohort qui a suivi 83 personnes, dont 548 agents de santé, depuis le début de la pandémie.

Dans les six mois suivant le début de l’étude, 11% ou 93 participants ont été testés positifs soit pour le SRAS-CoV-2, soit pour ses anticorps. Parmi ceux-ci, 24 présentaient des symptômes graves tandis que 14 étaient asymptomatiques. Un tiers des participants infectés présentaient des symptômes tels que l’essoufflement, la fatigue et la perte de l’odorat et du goût qui ont duré au moins un mois. Dix pour cent ont présenté des symptômes qui ont duré environ quatre mois.

La plupart des personnes infectées par le virus développent des anticorps. Selon l’étude, cependant, la production d’anticorps varie en fonction de la gravité des symptômes – 96 pour cent des participants qui présentaient des symptômes graves ont développé des anticorps IgG contre 89 pour cent avec des symptômes légers à modérés et 79 pour cent asymptomatiques.

Le co-auteur principal de l’étude, Daniel B. Horton, a déclaré que les changements neurologiques tels que le brouillard cérébral et les problèmes de vision ou de mémoire, bien que rares chez les participants infectés, avaient tendance à durer plusieurs mois lorsqu’ils se produisaient.

Des niveaux d’anticorps plus élevés sur une période de temps ont également été associés à des symptômes persistants, a déclaré Horton dans un communiqué de l’Université Rutgers. Les chercheurs ont découvert, grâce à d’autres recherches, que les vaccins renforçaient davantage la protection immunitaire, aidant parfois même à soulager les symptômes à long terme.

Emily S. Barrett, co-auteur principal, a déclaré que la baisse des niveaux d’anticorps au fil du temps était un phénomène normal. Cependant, les anticorps IgG ont fourni une protection à long terme pour aider à lutter contre la réinfection.

Les participants à l’étude ont été recrutés avant d’être infectés par le virus SARS-CoV-2. Il a évalué les personnes selon la gravité de la maladie et a fourni un aperçu général de la réponse des anticorps à long terme.

