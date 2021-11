Covid-19 : une nouvelle variante sud-africaine tire la sonnette d’alarme en Inde

La souche est devenue dominante en Afrique du Sud, le pays ayant détecté près de 100 cas comme jeudi. (Image représentative)

Le ministère de la Santé de l’Union a ordonné aux États et aux territoires de l’Union de dépister et de tester les voyageurs d’Afrique du Sud, de Hong Kong et du Botswana, quelques heures après que les autorités sud-africaines ont annoncé avoir détecté une nouvelle variante de coronavirus qui présentait une constellation inhabituelle de mutations.

L’Inde en alerte

Le secrétaire à la Santé Rajesh Bhushan, dans une communication à tous les États et territoires de l’Union, a déclaré que le Centre national de contrôle des maladies (NCDC) avait informé le Centre que plusieurs cas d’une variante de Covid-19 B.1.1529 avaient été signalés en Afrique du Sud, au Botswana, et Hong-Kong.

Cette variante aurait des niveaux de mutations significativement élevés et, par conséquent, aurait de graves implications pour la santé publique de l’Inde en raison des restrictions de visa récemment assouplies et de la réouverture des voyages internationaux, a déclaré Bhushan.

Bhushan a déclaré qu’il était donc impératif que les voyageurs internationaux voyageant ou transitant par l’Afrique du Sud, le Botswana et Hong Kong soient rigoureusement contrôlés et testés.

Le ministère de la Santé de l’Union a également ordonné aux États de suivre de près et de suivre les contacts de ces voyageurs internationaux.

Tous les États devront envoyer des échantillons de voyageurs testés positifs aux laboratoires désignés du Consortium indien de séquençage du SRAS-CoV-2 (INSACOG) qui suit et surveille les variantes préoccupantes et les variantes intéressantes dans le pays. Les agents de surveillance Covid-19 des États devront se coordonner avec les laboratoires de l’INSACOG et entreprendre des tests sur piste-traitement pour empêcher la propagation de la variante et la formation de groupes de cas.

Réaction en Afrique du Sud

Des scientifiques sud-africains ont déclaré que les mutations de B.1.1529 étaient préoccupantes car elles pourraient aider le virus à échapper à la réponse immunitaire du corps et à la rendre plus transmissible, a rapporté ..

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) désigne actuellement quatre variantes préoccupantes : la bêta (lignée Pango B.1.351), détectée pour la première fois en Afrique du Sud en mai 2020 ; Alpha (B.1.1.7), détecté pour la première fois au Royaume-Uni en septembre 2020 ; Delta (B.1.617.2), détecté pour la première fois en Inde en octobre 2020 ; et Gamma (P.1), détectés pour la première fois au Brésil en novembre 2020.

Dans un communiqué publié jeudi, l’Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD) a déclaré que 22 cas positifs de la variante B.1.1.529 avaient été enregistrés dans le pays après des collaborations de séquençage génomique. D’autres laboratoires NGS-SA confirmaient davantage de cas après les résultats du séquençage.

Des scientifiques sud-africains ont déclaré à . que les premiers signes des laboratoires indiquaient que la variante s’était rapidement développée dans le Gauteng, la province la plus peuplée, et pourrait déjà être présente dans les huit autres provinces du pays.

Le NICD a déclaré que malgré des données limitées, les experts travaillaient avec tous les systèmes de surveillance établis pour comprendre la variante et ses implications potentielles.

Le ministre sud-africain de la Santé, Joe Phaahla, a déclaré qu’ils espéraient une pause plus longue entre les vagues – peut-être qu’elle se tiendrait à la fin décembre ou janvier, a rapporté Bloomberg.

La souche est devenue dominante en Afrique du Sud, le pays ayant détecté près de 100 cas comme jeudi. Selon les premiers résultats de la RT-PCR, 90% des 1 100 nouveaux cas dans la province qui comprend Johannesburg mercredi ont été causés par la nouvelle variante, a rapporté The Indian Express.

À quel point cette variante est-elle différente ?

La protéine de pointe de la variante B.1.1.529 a un nombre élevé de mutations qui jouent un rôle clé dans l’entrée du virus dans les cellules humaines. Les vaccins ciblent également ces protéines de pointe. Les chercheurs tentent de déterminer s’il est plus transmissible ou mortel que les précédents.

Là d’où cela provient?

Il n’y a aucune certitude sur la façon dont la variante a émergé. Un scientifique de l’UCL Genetics Institute, à Londres, a déclaré que la variante avait peut-être évolué au cours d’une infection chronique chez une personne immunodéprimée – probablement un patient atteint du VIH/sida non traité. L’Afrique du Sud compte 8,2 millions de personnes infectées par le VIH, le nombre le plus élevé au monde. La variante bêta identifiée dans le pays l’année dernière peut également provenir d’une personne infectée par le VIH.

Cas de Hong Kong, Botswana

Le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a annoncé deux cas de variante. Les cas du Regal Airport Hotel avaient des séquences génétiques similaires et les virus appartenaient à la lignée B.1.1.529, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les séquences sont similaires à celles trouvées au Botswana et en Afrique du Sud, soutenant l’idée que le cas 12 388 (un voyageur d’Afrique du Sud) était le cas index.

Les autorités de Hong Kong ont ajouté qu’il y avait un manque d’informations scientifiques sur l’importance pour la santé publique de cette lignée.

Le Botswana a signalé quatre cas de B.1.1.529 chez des voyageurs vaccinés.

Le coordinateur du groupe de travail présidentiel Covid-19 du Botswana, le Dr K Masupu, a déclaré que les premières enquêtes suggèrent que la nouvelle variante présentait un nombre élevé de mutations par rapport à la variante Delta prédominante localement.

On ne sait toujours pas ce que cela signifie et fait l’objet d’une enquête. De nouvelles variantes peuvent potentiellement affecter la gravité de la maladie, mais l’impact réel de la variante n’a pas été établi, a-t-il ajouté.

Réaction internationale

La nouvelle de la variante a plongé les marchés dans la tourmente aujourd’hui. Les actions liées aux voyages en Asie ont été les plus perdantes, les investisseurs craignant un impact négatif sur les voyages. Le Royaume-Uni a interdit temporairement les vols internationaux en provenance de six pays africains, tandis que l’Australie a refusé d’exclure le durcissement des règles frontalières pour les voyageurs en provenance d’Afrique australe.

L’OMS discutera de la variante B.1.1.529 lors d’une réunion aujourd’hui et décidera si elle serait désignée comme une variante d’intérêt ou de préoccupation. Les gouvernements prendront également des mesures concernant les contrôles aux frontières une fois que la décision de l’OMS sera finalisée.

