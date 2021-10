Covid-19 : une opération militaire psychologique, partie 2

par le Dr Igor Shepherd, Lew Rockwell :

Selon le rapport sur les opérations de contre-insurrection du DOD, les opérations militaires psychologiques, mieux connues sous le nom de psyops, sont de faux scénarios perpétrés sur une population inconsciente « pour influencer les émotions, les motifs, les raisonnements objectifs et les comportements ». La soi-disant pandémie actuelle est une énorme opération psychologique militaire mondiale mise en œuvre par des communistes-fous qui ont infiltré les gouvernements de toutes les nations. Leur objectif est d’inaugurer « silencieusement » un gouvernement mondial unique post-Covid-19 et de décimer toutes les libertés et les droits civils des êtres humains libres.

Le SARS-CoV-2 (et toutes ses variantes mortelles) n’existe pas et n’est pas une arme biologique du laboratoire de Wuhan en Chine. Ces mensonges sont l’amorce nécessaire au succès de cette opération. Sans la ruse d’un virus réel, ils sont incapables de promouvoir ou d’imposer les vaccinations contre le Covid-19, ce qui signifie qu’ils échouent dans leur objectif de gouvernance mondiale, de transformation de l’ADN de l’humanité et de génocide (dépopulation). La Chine et des responsables gouvernementaux américains infiltrés ont créé la théorie des fuites de laboratoire pour garder les yeux éloignés de la véritable arme biologique, les vaccins à ARNm, et pour renforcer le récit de la pandémie. En tant qu’ancien médecin militaire russe, je sais que les gouvernements communistes comme la Chine ou la Russie ne permettraient jamais qu’une fuite de l’une de leurs bio-installations soit rendue publique. Les programmes chinois de défense biologique étaient les programmes les plus secrets depuis leur origine. Les inspections extérieures n’étaient pas autorisées. La seule façon dont la connaissance d’une fuite se produirait serait si elle était intentionnelle.

Aucune preuve solide n’a jamais été fournie pour prouver qu’une nouvelle souche de coronavirus appelée 2019-nCoV (SARS-CoV-2) infectait et tuait des millions de personnes. L’isolat entier présumé du virus que la communauté médicale prétend avoir en sa possession est basé sur une modulation informatique et des algorithmes de « cinq » génomes insuffisants (sur un virus supposé avec 30 000 génomes) fournis par la Chine en janvier 2020. La Chine n’a jamais fourni une souche vivante isolée et « purifiée » extraite d’un hôte humain malade. La théorie des fuites en laboratoire ne changerait rien à la localisation d’un échantillon de virus réel. Les agents pathogènes artificiels et naturels produiront facilement des isolats vivants chez un humain infecté. Les isolats mis à disposition par les CDC ou tout autre organisme de santé ne sont pas des échantillons « purs » entièrement isolés d’un hôte humain d’un nouveau virus appelé SARS-CoV-2. Le code séquencé informatisé en provenance de Chine était simplement un « acte 1 » prémédité pour cette opération psychologique en véhiculant une fausse vérité sur un faux virus.

Sur le site Web de Moderna, le PDG, Stéphane Bancel, confirme le fait qu’il n’y a pas d’isolat « purifié » d’un hôte humain en confirmant que leurs vaccins ont été développés à l’aide d’une « séquence en ligne mise à disposition par les autorités chinoises ». Les rats de laboratoire de Bancel n’avaient pas besoin d’un échantillon purifié, car leurs vaccins armés n’ont rien à voir avec la sauvegarde de l’humanité. Si les masses peuvent secouer le sommeil et arracher la colle de leurs yeux et « voir » que la pandémie est une escroquerie et que les vaccins sont des armes, pas des prophylactiques médicales, elles ont une forte probabilité de reconnaître l’attaque psychologique et de riposter.

Brevet 2003 du CDC pour le SARS-CoV-1

Une autre vérité majeure que la plupart des gens ont négligée est que le SRAS-CoV-2 (Covid-19) n’a pas de différences distinctes par rapport à l’épidémie de SRAS-CoV-1 de 2003. Le Comité international de taxonomie des virus (ICTV), qui met en œuvre les règles de dénomination et de classification des virus, a annoncé la déclaration suivante le 2-11-2020 :

Les différences entre ce qu’on appelait alors le 2019-nCoV et la souche virale de l’épidémie de SRAS de 2003 étaient insuffisantes pour en faire des espèces virales distinctes.

Il s’agit d’une déclaration importante et d’une explication simple sur les raisons pour lesquelles la vérification d’une souche purifiée du virus 2019-nCoV n’existe pas. Étant donné que l’ICTV n’a pas pu faire la distinction entre les deux virus, il se peut très bien que toute organisation qui prétend avoir l’isolat pur en sa possession puisse en fait posséder des souches de l’épidémie de SRAS de 2003. Cela expliquerait pourquoi, en 2003, le CDC a rapidement déposé un brevet sur le coronavirus et son contenu, et revendiqué la propriété de cet agent pathogène, s’assurant que personne ne pourrait avoir accès à cet agent pathogène. À cette époque, des reportages avaient cité le porte-parole du CDC, Llelwyn Grant, avec cette proclamation révélatrice de ce brevet :

« Le but du brevet est d’empêcher les gens de contrôler la technologie. »

Remarquez que Grant utilise le mot « technologie ». Qu’est-ce que la technologie a à voir avec un organisme vivant ? L’objectif du CDC en brevetant cette «technologie» était de conserver la propriété exclusive de tout ce qui entoure un coronavirus, y compris les technologies développées telles que les armes biologiques ou les vaccins. Cette opération psychologique pandémique en était évidemment à ses débuts à l’époque de ce brevet.

Les preuves de collusion entre la Chine et les États-Unis battaient leur plein en octobre 2019, lorsque la Fondation Bill & Melinda Gates, le Forum économique mondial et le John Hopkins Center for Health Security ont organisé un exercice de pandémie «simulée» utilisant un coronavirus, appelé Événement 201. L’événement est le nom de code de l’Agenda 21 et de l’Agenda 2030 (2 plus 1), deux feuilles de route identiques qui s’alignent sur les objectifs communistes de développement durable ou « grande réinitialisation », le plan post-Covid pour restructurer toutes les nations. Le directeur du CDC chinois était un acteur principal de l’événement.

Les pièces du puzzle s’emboîtent toutes. Le Covid a commencé en Chine. La fausse séquence informatisée du « 5 génomes » de la Chine du SRAS-CoV-2 est devenue la base du développement d’un vaccin et a étayé le mensonge selon lequel le virus existait, l’Amérique a modelé sa réponse médicale sur les méthodes tyranniques de la Chine, et enfin, la Chine et son armée s’est immédiatement associé à Moderna et Pfizer dans le développement de vaccins à ARNm américains (l’arme biologique).

Les tests Covid ne peuvent pas diagnostiquer un virus inexistant

Plus de 641 millions de tests Covid ont été effectués aux États-Unis et montrent que les Américains ont succombé à la peur induite par la psychologie. Les tests de RT-PCR, d’écouvillonnage nasal et de salive qui révèlent des myriades de «faux» positifs ne font que récupérer des informations sur les expositions passées aux souches de coronavirus à partir de la mémoire immunologique chez les individus. Aucun des tests Covid-19 n’utilise un virus vivant pour détecter le SRAS-CoV-2, car aucun virus de ce type n’a été prouvé. C’est pourquoi le CDC utilise le terme « cas » et non le mot « malade » en conjonction avec ces tests. Ils savent que la majorité de ces tests seront positifs pour les personnes asymptomatiques. Les lectures faussement positives sont des astuces de magicien pour maintenir la pandémie aussi longtemps que nécessaire.

Il y aura ceux qui se disputeront avec moi et diront que Covid existe parce qu’ils étaient en fait malades et testés positifs pour Covid-19 en même temps. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, les tests Covid ne testent pas le SARS-CoV-2. Les tests RT-PCR utilisent un processus d’amplification à partir d’une exposition précédente et donc pourquoi les tests ont des lectures faussement positives excessives. Les maladies ne proviennent pas de Covid-19, mais du rhume, de la grippe, de diverses maladies respiratoires et d’autres souches de la famille des coronavirus. Les propres données du CDC montrent que depuis 2010, entre 9,3 et 45 millions de citoyens américains étaient malades chaque année de virus liés à la grippe, 40 000 à 60 000 personnes mourant de la grippe. Rien n’a changé en 2020 ou 2021. Ces maladies font encore des millions de malades chaque année. La seule chose qui a changé, c’est que le CDC escroque le public en échangeant les maladies annuelles habituelles contre le Covid contrefait.

C’est pourquoi le CDC a cessé de collecter des données sur la grippe pour 2021. Cette fraude médicale est un moyen par lequel le CDC est en mesure de déformer le nombre de cas et de décès et de maintenir la pandémie gonflée. Pas étonnant que les sénateurs de l’Oregon Kim Thatcher et Dennis Linthicum ont récemment déposé une requête conjointe pour une enquête du grand jury fédéral contre le CDC et la FDA pour avoir volontairement hypergonflé les données de Covid-19. Étant donné que le CDC doit truquer les chiffres pour créer une pandémie et utiliser des tests défectueux, comment peut-on vraiment être malade avec Covid-19 ?

Au moment d’écrire ces lignes, les États-Unis, sur 330 millions d’habitants, sont « documentés » comme ayant les cas de Covid les plus élevés au monde, avec 42,5 millions de cas et 680 000 décès. La Chine communiste, avec une population énorme de 1,4 milliard d’habitants, ne présente que 96 000 cas avec 4 700 décès. Ces quasi-données entre ces deux pays n’ont pas de sens médical s’il y avait une véritable pandémie mondiale. Le fait que les nombres de cas et de décès aux États-Unis (et les données de test Covid défectueuses) aient été falsifiés pour s’étendre bien au-delà du terrain de jeu n’est pas un accident. La Chine et les « camarades » américains sont aux commandes de cette opération militaire psychologique.

Guerre psychologique visant le personnel militaire américain

Par la guerre psychologique, les trompeurs doivent maintenir le Covid-19 et ses nombreuses variantes bidons en vie, et créer une pandémie sans fin afin de réussir à abattre le monde. Ce renversement comprend l’extermination massive de personnes vivant en Amérique et dans d’autres nations libres. Pour asservir l’humanité sous un gouvernement mondial structuré par le communisme, ils doivent supprimer tout semblant et tout dévouement à la démocratie. C’est pourquoi je pense qu’il existe un plan rapide pour imposer la vaccination à autant d’Américains que possible, et pourquoi le DOD pousse tout le personnel militaire à se faire vacciner d’ici la mi-décembre.

