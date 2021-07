Covid-19 : une pandémie a perturbé les vaccinations de routine pour les enfants, les experts mettent en garde contre de futures épidémies et décès

La rougeole, le tétanos, la diphtérie et la coqueluche (coqueluche) sont quatre maladies infantiles évitables par la vaccination que les programmes de vaccination ciblent. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Selon un nouveau rapport, 30,38 millions d’enfants auraient raté leur premier vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos en 2020 contre 14,03 millions d’enfants en 2019. Cela implique que 1,6 million d’Indiens supplémentaires sont susceptibles d’avoir manqué les vaccinations de routine contre les maladies infantiles évitables par la vaccination à cause de Covid-19, augmentant ainsi la possibilité de futures épidémies et même de décès, selon les données publiées par l’OMS et l’UNICEF jeudi.

Selon une étude de modélisation similaire publiée dans The Lancet, la vaccination contre la rougeole (MCV1) et la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (coqueluche) (DTP3) a subi des perturbations sans précédent. L’étude estime que la couverture de 2020 dans certaines régions est tombée à des niveaux inférieurs à la décennie. Les enfants ont raté 8,5 millions de troisième dose de vaccin DTC et 8,9 millions de première dose de vaccin contre la rougeole dans le monde. Il s’agit d’une baisse relative de plus de 7 % des niveaux de couverture attendus.

L’étude du Lancet estime que la couverture de l’Inde pour la première dose de vaccin contre la rougeole était probablement tombée en dessous de 86 pour cent, tandis que celle de la couverture pour la troisième dose de DTC est inférieure à 75 pour cent. Selon les données de l’OMS et de l’UNICEF, on estime que 17 millions d’enfants n’ont pas reçu un seul vaccin en 2020, l’Asie du Sud étant particulièrement touchée.

Selon les estimations, la pandémie a conduit à deux fois plus d’enfants susceptibles de manquer les doses dans les pays à revenu élevé d’Europe centrale et orientale, en Asie centrale, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Bien que les taux de vaccination aient augmenté dans les dernières parties de 2020, les efforts sont à la traîne. Les auteurs de l’étude ont mis en garde contre une probable résurgence des maladies évitables par la vaccination à moins qu’il n’y ait un effort concerté pour remettre la vaccination de routine sur les rails.

La rougeole, le tétanos, la diphtérie et la coqueluche (coqueluche) sont quatre maladies infantiles évitables par la vaccination que les programmes de vaccination ciblent. La rougeole à elle seule a fait plus de 207 000 morts en 2019.

