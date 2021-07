Covid-19 Unlock: le gouvernement doit travailler sur un plan de réouverture des écoles

L’UNESCO estime que chaque mois de fermeture de l’école a entraîné 2 mois de perte d’apprentissage, ce qui signifie que les enfants défavorisés sont déjà en retard de près de deux ans en termes de résultats d’apprentissage.

Avec un nouveau ministre à la tête, le ministère de l’Éducation de l’Union, ainsi que les États, doivent tracer une voie pour sortir de la crise causée par la pandémie dans l’enseignement scolaire. Comme ce journal l’a souligné à plusieurs reprises plus tôt, alors que les cours en ligne ont, dans une certaine mesure, remplacé les classes en personne par les élèves des ménages les plus aisés, la fermeture des écoles a clairement laissé le plus grand nombre d’élèves – les bénéficiaires de l’éducation appartenir aux ménages pauvres—dans le pétrin. En conséquence, les écarts déjà importants dans les résultats d’apprentissage entre les élèves des écoles publiques et privées, que les conclusions de l’ASER ont mis en évidence d’année en année, se sont probablement aggravés. Anu Aga, Vijay Kelkar et Raghunath Mashelkar, administrateurs du Pune International Centre, ont récemment écrit dans Mint comment le désavantage des élèves des ménages pauvres pourrait s’avérer très difficile à surmonter si les écoles restent fermées ; citant l’expérience de l’initiative TeachForIndia au cours des dernières années et demie, disent-ils, même avec des appareils financés, des groupes WhatsApp dédiés, la mise à niveau des enseignants, la distribution de paquets d’apprentissage matériel, etc., l’apprentissage en ligne n’a pas fonctionné pour la majorité des défavorisés enfants.

L’UNESCO estime que chaque mois de fermeture de l’école a entraîné 2 mois de perte d’apprentissage, ce qui signifie que les enfants défavorisés sont déjà en retard de près de deux ans en termes de résultats d’apprentissage. Plus troublant, la vague 1 de l’ASER 2020 signale une plus grande proportion d’enfants dans la cohorte d’âge scolaire (6-16 ans) non scolarisés en 2020 par rapport à 2018. Une forte baisse a été signalée pour les 6-10 ans. cohorte; les premières années étant perdues, les chances que ces enfants entrent plus tard dans le système scolaire diminuent. Dans l’état actuel des choses, le taux élevé d’inscription dans les écoles de l’Inde n’a pas signifié grand-chose en termes de développement du potentiel humain – seul un quart des élèves qui entrent dans le système scolaire parviennent au niveau collégial, selon AISHE 2019-20. En outre, les enseignants, comme l’a souligné un rapport de l’Université Azim Premji l’année dernière, ont également eu du mal, avec la fermeture des salles de classe en brique et en mortier. L’impact de cela sur la pédagogie ne fait qu’augmenter les chances de mauvais résultats d’apprentissage pour une grande partie des étudiants dans le pays.

Les experts estiment que la probabilité de propagation parmi les enfants n’est pas significativement différente de celle des autres cohortes d’âge, et que la réouverture des écoles peut ne pas avoir un impact trop important sur les taux de transmission à l’échelle de la population. Aga et al remontent les écoles en autorisant, peut-être sur la base d’une liste, 25 % de l’effectif global un jour donné. Cela pourrait être un début, mais l’approche à plus long terme doit être centrée sur l’extension de la couverture vaccinale. Alors que les enseignants doivent être prioritaires pour la vaccination, le gouvernement doit inciter les développeurs de vaccins approuvés à mener des essais et à déployer des vaccins pour la population d’âge scolaire. Un essai de Covaxin sur des enfants âgés de 2 à 18 ans, selon les reportages, vient tout juste de terminer le recrutement. Un bon moyen de dynamiser les entreprises sur de tels essais est d’offrir des incitations – le Centre a exhorté les fabricants de vaccins à tirer parti du programme de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations pour générer des données d’essais cliniques complémentaires pour les vaccins, mais le gouvernement aurait déjà dû aider entreprises à le faire.

