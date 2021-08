Covid-19 Unlock : voici comment le pass de voyage IATA aidera les passagers internationaux à voyager sans tracas

Le laissez-passer facilitera non seulement la disponibilité des informations relatives à un passager, mais aidera également les compagnies aériennes à tester la véracité des tests et le statut vacciné de manière infaillible et efficace.

La pandémie de coronavirus a non seulement rendu les masses bien familiarisées avec de nouveaux termes comme la quarantaine et le taux de positivité, mais a également introduit de nouveaux termes dans le secteur de l’aviation et des voyages. Après le « passeport vaccin » et la « bulle d’air », le dernier terme ajouté à la liste est le laissez-passer de voyage IATA. Après qu’Indigo Airlines ait récemment commencé les essais de pass de voyage IATA, la compagnie aérienne à bas prix SpiceJet prévoit également de lancer la même chose d’ici la semaine prochaine. En d’autres termes, les passagers voyageant à partir du 23 août sur le vol SpiceJet Mumbai-Male pourront montrer leur statut vaccinal sur le laissez-passer de voyage IATA, a rapporté l’Indian Express.

Qu’est-ce qu’un titre de transport IATA ?

Il s’agit d’une application mobile conçue pour faciliter le voyage sans tracas des passagers conformément aux directives sur le statut de test et de vaccin Covid-19 émises par différents gouvernements. Grâce au laissez-passer de voyage IATA, les laboratoires de test et les centres de test autorisés pourront envoyer le rapport de test d’un individu en toute sécurité sur l’application, ce qui permettra aux passagers de voyager en toute sécurité et sans tracas. Les gouvernements de différents pays ayant leur propre ensemble d’exigences, y compris les tests RT-PCR et le statut vaccinal pour les passagers internationaux, le laissez-passer de voyage IATA fournira un accès facile aux informations sur le vaccin du patient et le statut des tests aux compagnies aériennes, aux autorités frontalières et aux autres forces de l’ordre. agences.

Le pass facilitera non seulement la disponibilité des informations relatives à un passager, mais aidera également les compagnies aériennes à tester la véracité des tests et le statut vacciné de manière infaillible et efficace.

Combien de compagnies aériennes ont adhéré au mécanisme de pass IATA ?

Outre Indigo et SpiceJet, une multitude de compagnies aériennes mondiales, dont Singapore Airlines, Qatar Airways, Etihad, British Airways, Virgin Atlantic et bien d’autres, ont embarqué à bord de l’installation. Une multitude de laboratoires d’essais et de centres d’essais du monde entier se sont également associés à la plate-forme pour fournir un statut de test précis et sans compromis aux passagers. En Inde, le groupe Apollo Hospitals a rejoint l’initiative et de nombreux autres devraient se joindre à nous dans les prochains jours.

