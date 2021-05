COVID-19: UP rapporte 281 nouveaux décès, 17775 cas de plus

Le taux de récupération du COVID-19 s’élève désormais à 86% dans l’Uttar Pradesh

L’Uttar Pradesh a enregistré jeudi 17 775 nouveaux cas de COVID-19 qui ont porté le nombre d’infections à 15 80 980, tandis que 281 nouveaux décès ont porté le nombre de morts à 16 646 dans l’État, ont déclaré des responsables.

Le nombre de cas actifs dans l’État a diminué de plus de 1,06 lakh au cours des 12 derniers jours, a déclaré Amit Mohan Prasad, secrétaire en chef supplémentaire de la Santé.

Le taux de récupération du COVID-19 s’élève désormais à 86% dans l’Uttar Pradesh, a-t-il déclaré.

Le 30 avril, il y avait environ 3,10 cas actifs lakh, et le nombre s’élève actuellement à 2,04 658, a déclaré le responsable.

Avec cela, le nombre total de patients dans l’État qui se sont rétablis de l’infection est passé à 13,59,676, a déclaré Prasad.

Au cours des dernières 24 heures, alors que l’État a signalé 17 775 nouveaux cas, 19 425 personnes se sont rétablies de la maladie, a-t-il déclaré.

Parmi les nouveaux décès, le maximum de 35 ont été signalés de Lucknow, 16 chacun de Kanpur et Ghaziabad, 12 de Bahraich, 15 de Meerut, 10 chacun de Mahoba, Jhansi et Ghazipur, neuf de Gorakhpur en plus d’autres villes, un bulletin de santé publié ici mentionné.

En ce qui concerne les nouveaux cas, le maximum de 1 070 cas ont été signalés à Meerut, 856 à Lucknow, 775 à Gorakhpur et 772 à Varanasi, a-t-il indiqué.

Jusqu’à présent, plus de 4,39 échantillons de crore ont été testés dans l’État et il comprend plus de 2,53 échantillons de lakh testés mercredi, a déclaré Prasad. Sur les nouveaux cas, 1 45 108 sont en isolement à domicile, a-t-il ajouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.