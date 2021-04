Covid-19 “ urgence ”: SC demande au centre de soumettre un vaccin et un plan d’approvisionnement en oxygène

Plus tard mardi, le SC a suspendu l’ordre du HC, mais a demandé au gouvernement de l’UP de faire rapport au HC dans un délai d’une semaine sur les mesures prises jusqu’à présent pour freiner la propagation du coronavirus dans l’État.

Prenant connaissance suo motu des nombreuses audiences de la Haute Cour en cours concernant la préparation à Covid-19 à travers le pays, la Cour suprême a demandé jeudi une réponse du Centre sur la gestion de la crise et l’approvisionnement en produits de première nécessité tels que l’oxygène et les médicaments. déferlant partout.

Notant que l’Inde était maintenant confrontée à une «situation d’urgence nationale», un banc dirigé par le juge en chef SA Bobde et les juges S Ravindra Bhat et L. Nageshwar Rao a demandé au Centre de présenter son plan de préparation à Covid, y compris les détails de la vaccination nationale plan de conduite.

Le tribunal supérieur a demandé une réponse sur quatre questions: l’approvisionnement en oxygène et en médicaments essentiels, la méthode et le mode de vaccination et le pouvoir de déclarer le verrouillage.

Le banc a également noté que six hautes juridictions – Delhi, Bombay, Sikkim, Odisha, Calcutta et Allahabad – entendaient des questions liées à la préparation de Covid. «En tant que tribunal, nous souhaitons prendre connaissance suo motu de certaines questions. Nous constatons que six CH exercent leur compétence dans le meilleur intérêt. Mais cela crée de la confusion et un détournement des ressources », a déclaré la cour suprême.

«Nous voulons que le pouvoir de supprimer le verrouillage revienne aux États et ne devrait pas être une décision judiciaire. Nous émettons un avis au gouvernement central sur ces questions », ont déclaré les juges en vue de l’imposition par la Haute Cour d’Allahabad d’imposer le verrouillage dans cinq villes de l’Uttar Pradesh lundi.

Plus tard mardi, le SC a suspendu l’ordre du HC, mais a demandé au gouvernement de l’UP de faire rapport au HC dans un délai d’une semaine sur les mesures prises jusqu’à présent pour freiner la propagation du coronavirus dans l’État.

Le tribunal supérieur a également nommé l’avocat principal Harish Salve comme amicus curiae pour aider le tribunal dans cette affaire. Salve, qui est à Londres, a déclaré à la magistrature que son bureau de Delhi «se coordonnerait avec le solliciteur général» à cet égard.

Tout en déclarant qu’il était impératif que les rapports sur ces questions soient directement adressés à la Cour suprême, elle a fait observer qu’un plan national était nécessaire pour traiter ces questions. Cependant, le CJI a déclaré qu’il examinerait s’il y a lieu de transférer les cas des CH à lui-même à un stade ultérieur.

«Si vous avez un plan national pour l’oxygène, la Haute Cour le verra certainement. Il ne remplacera aucun ordre pour le moment. Vous pouvez soumettre ce plan aux CH », a déclaré la juge Ravindra Bhat au solliciteur général Tushar Mehta, qui a demandé à la cour suprême si elle suspendrait les procédures devant les tribunaux supérieurs, y compris le HC de Delhi.

La question sera maintenant entendue vendredi.

