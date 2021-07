Covid-19 Vaccination Tracker Live 14 juillet: couverture en direct de la variante du coronavirus Delta Plus, dernière mise à jour en direct du coronavirus de la troisième vague, cas et décès de Covid-19 en Inde aujourd’hui, actualités du vaccin Corona, variantes de Covid

Un pêcheur reçoit une dose de vaccin contre le coronavirus lors du programme « Vaccination en bateau » sur l’île de Bali, au Bengale occidental. (photo .)

Statistiques sur le coronavirus en Inde, cas et décès de Covid-19 en Inde le 14 juillet Mises à jour en direct, Delta, Delta Plus Live : L’Uttarakhand a finalement décidé d’annuler le Kanwar Yatra après que l’Association médicale indienne a déclaré que la tenue d’un tel événement aurait des effets dévastateurs. Maintenant, l’accent est mis sur le gouvernement de Yogi Adityanath pour voir si l’Uttar Pradesh suivra également le mouvement ou non. Les experts craignent que la politique n’éclipse les problèmes de santé. Après le méga événement de Kumbh 2021, qui s’est avéré être un super épandeur et a alimenté de nombreux cas de Covid lors de la deuxième vague, Haridwar devait assister à des centaines de milliers de jeunes hommes et de femmes pour Kanwar Yatra 2021. L’association médicale indienne a de nouveau mis en garde de la troisième vague du coronavirus. Même le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l’organisation de tout type d’événement devrait être évitée pour le moment. Il convient de noter que l’Uttar Pradesh et l’Uttarakhand devraient se rendre aux urnes l’année prochaine. Pendant ce temps, des rapports du Rajasthan indiquent que 11 cas de variante Kappa du coronavirus ont été détectés.

Restez avec nous pendant que nous vous apportons les derniers développements sur la pandémie de coronavirus en Inde et dans le monde :