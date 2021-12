COVID-19 : variante Omicron hautement transmissible ; Évitez les rassemblements, ne baissez pas la garde, disent les médecins

Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, a déclaré vendredi que 10 nouveaux cas de la nouvelle variante Omicron avaient été détectés dans la capitale nationale, portant le nombre à 20.

Au milieu d’un bond des cas d’Omicron à Delhi, les médecins ont déclaré vendredi que les gens devraient éviter tous les rassemblements et suivre un comportement approprié à Covid, sinon la situation pandémique pourrait s’aggraver compte tenu de la nature hautement transmissible de cette variante du coronavirus.

Des experts de la santé et des médecins traitant des patients de Covid dans les principaux établissements publics et privés de la ville ont déclaré qu’un « sentiment de complaisance » s’était à nouveau infiltré parmi une grande partie des citoyens malgré les « horreurs de la deuxième vague » d’infections à Covid plus tôt cette année.

Dix de ces patients sont sortis de l’hôpital, a-t-il déclaré.

L’augmentation des cas de variante Omicron précède Noël et le Nouvel An, des occasions qui voient des rassemblements massifs de personnes en public et des réunions à la maison.

Le ministre avait déclaré jeudi que de nombreux voyageurs internationaux se révélaient positifs à Covid à leur arrivée à l’aéroport international Indira Gandhi.

Quelques jours plus tôt, il avait déclaré que la variante Omicron du coronavirus ne s’était pas encore propagée dans la communauté et que la situation était sous contrôle.

Le premier cas de la variante Omicron à Delhi – un homme de 37 ans de Ranchi – a été détecté le 5 décembre. Il a été libéré lundi.

Médecin senior à l’hôpital Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP), centre névralgique de la lutte de Delhi contre la pandémie depuis 2020, « tous ces dix patients restants sont asymptomatiques » et âgés d’environ 18-55 ans.

« Omicron est hautement transmissible. La première chose que les gens doivent faire est d’éviter tous les rassemblements de quelque forme que ce soit et de suivre tous les comportements appropriés à Covid, tels que porter des masques, suivre une distanciation sociale, utiliser un désinfectant et ne pas devenir laxiste du tout », a-t-elle déclaré.

Les médecins d’autres hôpitaux publics et privés ont convenu qu’un niveau de complaisance similaire parmi une plus grande partie des citoyens avait été observé juste avant la deuxième vague.

«Nous avons vu le même laxisme parmi les gens à l’époque et le revoir maintenant. Même si presque toutes les familles ont vu la mort de leurs proches ou entendu parler de quelqu’un qui a perdu des membres de leur famille, nous n’avons toujours pas appris de leçons, il semble malheureusement », a déclaré le Dr Suranjit Chatterjee, consultant principal aux hôpitaux Apollo ici.

Il a déclaré en novembre qu’il n’avait soigné aucun cas de Covid et qu’en décembre, il est passé à cinq à six patients par jour en moyenne.

« Les cas sont bénins. Mais c’est une variante hautement transmissible et les gens peuvent encore avoir besoin d’être admis. Donc, Dieu nous en préserve, si la situation se répète, notre infrastructure de soins de santé sera à nouveau mise à rude épreuve », a déclaré Chatterjee.

Le médecin de l’hôpital Apollo, lui-même un survivant de Covid, a souligné que les autorités gouvernementales et la population devaient être « très proactives » dans la lutte contre la pandémie « avec le sérieux nécessaire », ce qui lui faisait défaut pour le moment.

Le Dr Richa Sareen, consultante en pneumologie à l’hôpital Fortis ici, a déclaré: « Soit nous apprenons de notre passé, soit nous devons faire face à nouveau aux horreurs que nous avons vues lors de la deuxième vague ».

« Les gens doivent se rendre compte que cet Omicron est une variante hautement transmissible et que la situation en Occident maintenant se reflétera ici, comme prévu. Tout ce que nous pouvons faire, c’est être préparé et ne pas baisser la garde lorsqu’il s’agit de suivre des comportements appropriés à Covid », a-t-elle déclaré.

« Le premier décès dû à la variante Omicron du coronavirus s’est produit au Royaume-Uni et il sera sage de se préparer maintenant avant qu’il ne soit à nouveau tard », a ajouté Sareen.

Les trois médecins ont cependant déclaré qu’en termes d’admissions à l’hôpital, il n’y avait pas de saut en tant que tel, mais la situation est surveillée de près », car les cas quotidiens de Covid ont également enregistré un grand saut jeudi.

La capitale nationale a enregistré 85 cas jeudi, le plus élevé en plus de quatre mois, tandis que le taux de positivité est passé à 0,15%.

À l’hôpital LNJP, où les patients détectés avec la variante Omicron sont maintenus dans une zone isolée, les médecins ont déclaré que les ressources et la main-d’œuvre étaient suffisantes pour le moment, mais que tout le monde est très alerte.

Jusqu’à présent, deux décès dus à une infection à coronavirus ont été enregistrés en décembre, les 6 et 8 décembre. Sept décès dus au COVID-19 ont été signalés à Delhi en novembre.

