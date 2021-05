COVID-19: Voici ce que Satya Nadella a à dire sur le “ paradoxe du travail hybride ” et comment Microsoft prévoit de le gérer

Cependant, il a ajouté que les espaces physiques continueront d’avoir leur importance à l’époque de Covid-19, mais que leur utilisation devra être repensée.

Même si l’incertitude liée à la pandémie de Covid-19 demeure, à quoi ressemblera le scénario de travail et de vie personnelle après Covid est dans l’esprit de la plupart des employés et de leurs employeurs. Le dernier à exprimer son opinion sur la question est le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui a détaillé dans un article de blog publié vendredi comment son entreprise prévoyait de fonctionner une fois la pandémie de coronavirus terminée, admettant à quel point le «paradoxe du travail hybride» était là pour rester.

Tout en affirmant que chaque organisation devra adopter une approche distincte en phase avec ses besoins opérationnels, Nadella a déclaré que, selon les recherches de Microsoft, la plupart des employés souhaitent des options de travail à distance plus flexibles même après la fin de la pandémie. Cependant, il a ajouté que la plupart des employés ne sont pas non plus en faveur du mode de travail entièrement à domicile et souhaiteraient davantage de collaboration en personne. Le maintien d’un juste équilibre entre les deux sera donc la clé du succès.

Décrivant trois étapes majeures que son entreprise envisage pour une transition en douceur après Covid, Nadella a déclaré que la première tâche majeure était de détacher la plupart des employés de Microsoft de son réseau d’entreprise et d’adopter une approche Internet d’abord dans ses opérations. Le PDG de Microsoft a ajouté que la première approche Internet protégera non seulement les employés de l’exposition au virus, mais apportera également de la cohérence dans leur travail depuis la maison et le bureau.

La deuxième étape consisterait à demander à tous les employés travaillant à partir d’emplacements éloignés d’exécuter un test sur leur réseau Internet et de s’assurer que leur réseau est sécurisé à 100%, a ajouté Nadella. La troisième étape cruciale pour l’entreprise serait de s’assurer que chaque appareil électronique utilisé par ses employés pour les opérations de l’entreprise est sécurisé à 100% et pour cela, l’entreprise envisage de déployer un Microsoft Defender pour Endpoint à l’échelle de l’entreprise, a conclu Nadella.

Enfin, sur l’utilisation des espaces de bureaux et des propriétés physiques de l’entreprise, Nadella a déclaré que l’entreprise ne dépendrait pas uniquement d’un emplacement physique partagé pour interagir avec ses employés. Cependant, il a ajouté que les espaces physiques continueront d’avoir leur importance à l’époque de Covid-19, mais que leur utilisation devra être repensée.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.