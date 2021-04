COVID-19: Whie House refuse de commenter la levée de l’interdiction d’exportation de matières premières de vaccins vers l’Inde

SII a déclaré que l’administration Biden bloque les exportations de matières premières dont elle a besoin pour fabriquer des vaccins COVID,

Lundi, la Maison Blanche n’a pas répondu aux questions sur la demande du Serum Institute of India de lever l’interdiction d’exportation de certaines matières premières nécessaires à la montée en puissance de la production du vaccin COVID-19. La question à cet égard a été posée à deux reprises lundi – une fois lors de la séance d’information matinale de la Maison Blanche sur le COVID-19 et plus tard lors de la conférence de presse quotidienne de la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

«Le Serum Institute of India a déclaré que l’administration Biden bloque les exportations de matières premières dont elle a besoin pour fabriquer des vaccins COVID, et le Serum Institute a également exhorté le président Biden à lever cet embargo. Je voulais donc demander quelles matières premières sont en cause ici? Et avez-vous des plans pour répondre aux préoccupations de Serum? » a demandé un journaliste lors de la conférence de presse du matin par l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, et le Dr Andy Slacitt, conseiller principal en réponse au COVID-19 de la Maison Blanche, ont déclaré qu’ils n’avaient pas de réponse. «Je ne le fais pas» Je suis désolé. Nous pourrions vous revenir là-dessus, j’en suis sûr. Mais je n’ai rien pour vous en ce moment », a déclaré Fauci.

«Laissez-nous vous recontacter. Il suffit de dire que nous prenons très au sérieux la menace mondiale de la pandémie. Nous avons été un chef de file dans le financement de COVAX, avons effectué plusieurs transferts bilatéraux de vaccins, et recherchons très attentivement et prenons très au sérieux toutes ces questions complexes, nous vous reviendrons sur les détails », a déclaré Slavitt. Une question similaire a été posée lors de la conférence de presse quotidienne.

«L’Inde est confrontée à une grave pénurie de matières premières nécessaires à la fabrication de vaccins. Et les responsables exhortent les États-Unis à lever l’embargo sur l’exportation de ces matières premières. Mes collègues en Inde rapportent aujourd’hui que l’administration Biden a récemment déclaré à l’Inde que sa demande était examinée et qu’elle serait traitée «au plus tôt». Pourriez-vous fournir plus de détails à ce sujet et peut-être un calendrier? » a demandé un journaliste à Psaki.

En réponse, Psaki a évoqué un récent discours prononcé à l’OMC par la représentante américaine au commerce Katherine Tai. «Les inégalités importantes que nous constatons dans l’accès aux vaccins entre les pays développés et en développement sont totalement inacceptables. Les temps extraordinaires exigent un leadership, une communication et une créativité extraordinaires », a-t-elle déclaré.

«Nous travaillons bien sûr avec les membres de l’OMC sur une réponse globale au COVID. Cela comprend un certain nombre d’éléments, qu’il s’agisse d’un engagement de 4 milliards de dollars US envers COVAX ou de discussions sur la manière dont nous pouvons aider et aider les pays qui en ont le plus besoin. »

«Mais notre objectif est de déterminer les mesures les plus efficaces qui aideront à maîtriser la pandémie. Nous n’avons rien de plus en ce qui concerne les prochaines étapes ou un calendrier, mais nous envisageons une gamme d’options », a déclaré Psaki.

