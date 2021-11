Covid : 2 100 000 personnes reçoivent des injections de rappel en une semaine seulement

L’infirmière Paula McMahon prépare une dose du vaccin Pfizer à l’hôpital Louisa Jordan de Glasgow (Photo: .)

Plus de deux millions de personnes ont reçu leur injection de rappel au cours d’une semaine « record ».

Le NHS England a déclaré que 2,1 millions de boosters avaient été livrés la semaine dernière, une augmentation par rapport aux 1,7 million de boosters distribués la semaine précédente.

Au total, 2,7 millions de rendez-vous ont été pris sur le National Booking Service au cours de la semaine dernière, avec plus de trois quarts de million de réservations effectuées lundi.

Plus de 10 millions de personnes en Angleterre ont maintenant reçu leur vaccin de rappel depuis le début du programme, y compris des personnes cliniquement vulnérables, âgées de 50 ans et plus, ou qui travaillent dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Les derniers chiffres viennent après que le secrétaire à la Santé Sajid Javid a déclaré le week-end dernier que les coups de rappel Covid-19, et les premier et deuxième coups, font partie d’une « mission nationale » pour aider à éviter un retour aux restrictions sur les coronavirus à Noël.

Le NHS invite désormais ceux qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de cinq mois pour leur rappel, permettant aux gens de réserver leur recharge avant de devenir éligibles afin qu’ils puissent la recevoir dès qu’ils atteignent six mois.

Le NHS England a déclaré la semaine prochaine que 3,6 millions de personnes supplémentaires seraient invitées à réserver leur rappel lorsqu’elles deviendraient éligibles.

Plus de nouvelles



Le médecin généraliste Nikki Kanani a déclaré: » C’est fantastique de voir une telle adoption du vaccin de rappel et un nombre record de réservations de leur recharge vitale la semaine prochaine pour s’assurer qu’ils ont autant de protection que possible avant l’hiver avec 3,6 millions d’invitations dues à envoyer cette semaine.

«En seulement sept semaines, plus de 10 millions de personnes en Angleterre ont reçu leur rappel, dont plus des trois quarts des plus de 75 ans, et les personnes éligibles pouvant désormais réserver leur vaccin de rappel en ligne cinq mois après leur deuxième dose, il est plus facile que jamais se protéger.

« J’ai eu mon rappel – c’était rapide et facile et j’exhorte toute autre personne éligible à accepter l’offre dès que possible, car le vaccin reste le meilleur moyen de vous protéger, vous et vos proches, du coronavirus. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();