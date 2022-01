Covid: 26 patients ont reçu jusqu’à présent une thérapie par cocktail monoclonal à l’hôpital Ganga Ram, selon un responsable

Le 1er juin de l’année dernière, l’hôpital avait déclaré qu’il administrait une combinaison de casirivimab et d’imdevimab à des patients consentants présentant des symptômes légers et modérés de COVID-19 et présentant un risque élevé de développer une maladie grave.

La thérapie par cocktail monoclonal, la plus adaptée aux patients COVID-19 «à haut risque», a été administrée à 26 patients à l’hôpital Sir Ganga Ram de Delhi, dont deux l’ont reçu lundi, ont annoncé lundi des responsables.

La thérapie est la plus adaptée aux patients COVID-19 à haut risque qui se trouvent dans les 10 premiers jours suivant l’apparition des symptômes et répondent à l’un des critères énumérés, tels que l’âge de 65 ans ou plus.

D’autres critères incluent l’obésité avec un indice de masse corporelle supérieur à 35 ; diabète de type 1 ou de type 2 ; maladie rénale chronique, y compris ceux sous dialyse ; maladie hépatique chronique; recevant actuellement un traitement immunosuppresseur ; s’il est âgé de plus de 55 ans et souffre soit d’une maladie cardiaque, soit d’une hypertension ou d’une maladie pulmonaire chronique.

« À ce jour, 26 patients ont reçu un cocktail thérapeutique monoclonal. En décembre, sept patients et aujourd’hui deux d’entre eux ont reçu cette thérapie », a déclaré un porte-parole de l’hôpital. De nombreux autres établissements privés de Delhi-NCR proposent également cette thérapie.

