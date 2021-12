Covid : 3 lions « toux et éternuements » mis en quarantaine dans un zoo de la Nouvelle-Orléans | Monde | Des nouvelles

Selon un communiqué publié mercredi par le zoo d’Audubon à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, trois de ses six lions ont contracté le COVID-19. Le zoo a suggéré qu’un employé asymptomatique était probablement contagieux et a infecté certains des lions dont il s’occupait.

Cependant, tous les employés ont été invités à se faire vacciner et à porter des masques N95 ou KN95 au travail, ce qui signifie que l’infection reste possible même si des mesures de sécurité étaient en place.

Arnold, un mâle adulte, Asani, un mâle d’un an, et Kali, une femelle adulte, ont été testés positifs après que les gardiens du zoo ont remarqué qu’ils toussaient et montraient des écoulements nasaux.

Des échantillons nasaux et fécaux de trois lions symptomatiques ont été collectés et testés au Laboratoire de diagnostic des maladies animales de Louisiane (LADDL) à Baton Rouge, confirmant la présence du SRAS-CoV-2.

Ils sont actuellement isolés avec les trois autres lions du parc (bientôt testés) et n’ont montré que des symptômes bénins.

Bob MacLean, vétérinaire principal au zoo, a déclaré à WDSU News : « Tous les lions continuent d’avoir un appétit normal et semblent bien se porter.

«Ils présentent peu de symptômes autres que la toux, les éternuements et les écoulements nasaux.

« Ils sont actuellement mis en quarantaine dans leur habitat.

« Les vétérinaires surveillent de près les six lions et traiteront tous les symptômes graves au fur et à mesure qu’ils surviennent.

Le communiqué officiel du zoo indique que les visiteurs ne devraient pas avoir peur d’attraper le COVID-19 sur des animaux.

Gary A. Balsamo, vétérinaire de la santé publique de l’État et épidémiologiste adjoint de l’État, a déclaré à AP : « Les lions sont toujours séparés du public d’au moins six pieds, et cette distance a récemment été augmentée pour garantir l’absence de risque pour le public.

Des vaccins ont été créés pour les animaux car les gorilles et les orangs-outans d’Audubon ont été vaccinés en octobre.

Cependant, le zoo a déclaré que la société fabriquant le vaccin animal contre le COVID-19 n’avait pas encore envoyé de doses pour ses grands félins et ses mustélidés tels que les loutres.