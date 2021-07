Covid : 4 décès supplémentaires, 91 nouveaux cas à Delhi ; taux de positivité 0,12 pc

Delhi avait enregistré 101 nouveaux cas de COVID-19 avec un taux de positivité de 0,15% et quatre décès supplémentaires mardi, selon un bulletin du ministère de la Santé.

Delhi a enregistré jeudi quatre autres décès liés au COVID-19 et 91 nouveaux cas avec un taux de positivité de 0,12%, selon un bulletin du ministère de la Santé.

Mercredi, la capitale nationale avait enregistré 94 cas de Covid avec un taux de positivité de 0,12% et six décès.

Jusqu’à 111 patients se sont rétablis au cours des dernières 24 heures, car les récupérations ont de nouveau dépassé le nombre de nouveaux cas.

Avec les nouveaux cas de jeudi, le nombre de cas COVID-19 de Delhi est passé à 14 34 281. Le nombre de morts s’élève à 24 981, a-t-il déclaré, ajoutant que le taux de létalité est de 1,74 %.

Lundi, la ville avait enregistré 59 cas, la plus faible augmentation sur une seule journée cette année, et deux décès.

Dimanche, Delhi avait signalé 89 cas et quatre décès tandis que le taux de positivité s’élevait à 0,12 %.

Le taux d’infection, qui était passé à 36% au cours de la dernière semaine d’avril, est maintenant tombé en dessous de 0,20%.

Delhi était sous le choc d’une deuxième vague brutale de la pandémie qui a balayé le pays, faisant un grand nombre de morts.

Les cas quotidiens et les décès dans la ville ont commencé à augmenter à partir du 19 avril. Selon les données officielles, plus de 28 000 cas et 277 décès ont été enregistrés le 20 avril et 448 décès le 3 mai.

Le bulletin de jeudi a indiqué un total de 76 468 tests, dont 53 649 tests RTPCR/CBNAAT/TrueNat effectués au cours des dernières 24 heures, tandis que le reste était des tests rapides d’antigène.

Le nombre de cas actifs est passé à 1 357 contre 1 379 mercredi.

Pas moins de 14 07 943 patients se sont rétablis du COVID-19, a-t-il déclaré.

Le nombre de patients en isolement à domicile est tombé à 314 contre 329 il y a un jour tandis que le nombre de zones de confinement est tombé à 1 349 contre 1 599 la veille, selon le bulletin.

