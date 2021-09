Covid : 4,3 millions d’adultes éligibles à la prochaine étape du « plus grand » programme de vaccins au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Incidemment, les experts craignent que les niveaux de grippe puissent être très élevés cet hiver et que les cas de coronavirus puissent augmenter.

« Le JCVI recommande qu’une dose de rappel soit offerte aux plus vulnérables, afin de maximiser la protection individuelle avant un hiver imprévisible », a déclaré le professeur Wei Shen Lim, président de la vaccination COVID-19 pour le JCVI.

« La plupart de ces personnes seront également éligibles au vaccin annuel contre la grippe et nous leur conseillons vivement de souscrire également à cette offre. »

Les personnes vivant dans des foyers de soins pour personnes âgées, les personnes âgées de 50 ans ou plus et les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne sont tous admissibles à la troisième dose.

En outre, toutes les personnes âgées de 16 à 49 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque plus élevé de COVID-19 sévère, les aidants adultes et ceux qui partagent un foyer avec une personne immunodéprimée peuvent également réclamer le jab.

Toute personne faisant partie de ces groupes recevra un appel ou un SMS de son médecin généraliste local ou du service national de réservation, qui commencera à émettre des invitations à partir de la semaine prochaine.

Seuls Pfizer et Moderna seront proposés pour le booster jab (selon celui que vous avez eu pour vos deux premiers jabs) et AstraZeneca sera proposé dans de rares circonstances.

Le JCVI a annoncé mardi: “Là où les vaccins à ARNm ne peuvent pas être proposés, par exemple en raison d’allergies, le vaccin AstraZeneca peut être envisagé pour ceux qui l’ont reçu auparavant.”

« Je voudrais vraiment vous encourager à faire votre injection de rappel lorsque vous êtes invité à le faire. »

Le rappel Covid devrait être «co-administré» avec le vaccin contre la grippe dans certains cas.

“Avec les injections de rappel de Covid, les injections pour les 12 à 15 ans et la plus grande campagne jamais menée contre la grippe, les vaccins quotidiens pourraient bien dépasser les records atteints précédemment”, a déclaré Ruth Rankine, directrice des soins primaires à la Confédération du NHS. The Guardian.

Nadim Zahawi, ancien sous-secrétaire d’État au déploiement du vaccin COVID-19, a déclaré à BBC Radio 4 : « C’est probablement la dernière pièce du puzzle pour nous permettre de faire passer ce virus de pandémie à endémique et j’espère que d’ici l’année prochaine, nous allons être en mesure de faire face à ce virus avec un programme de vaccination annuel comme nous le faisons avec la grippe. »

Certaines personnes se verront proposer un vaccin antigrippal avant de devenir éligibles pour un rappel Covid, mais d’autres pourront recevoir leur vaccin antigrippal et un vaccin de rappel en même temps si cela est possible.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, a déclaré: «C’est génial de voir que les premiers jabs de rappel sont déployés aujourd’hui – grâce aux efforts phénoménaux du NHS qui continue de travailler sans relâche pour nous aider à lutter contre COVID-19 et à protéger le plus vulnérable.”