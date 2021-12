COVID a aidé à créer «une relation avec le restaurant» via les commandes en ligne

Une année difficile pour l’espace de restauration se termine comme elle a commencé : avec des vagues de nouvelles infections au COVID-19 menaçant les perspectives alors que les mandats de vaccination, les pénuries de main-d’œuvre et l’inflation rendent les emplois difficiles dans le secteur des services encore plus difficiles.

Pourtant, Krystle Mobayeni, PDG et fondatrice de la plate-forme de sites Web de restaurants BentoBox, a déclaré à Yahoo Finance que la vague Omicron n’avait pas dissuadé l’industrie en difficulté. Les restaurants continuent de « faire preuve de créativité » pour lutter contre la vague, a-t-elle insisté, et utilisent la pandémie pour approfondir leur connexion avec les clients.

L’exécutif a cité un exemple récent d’un restaurant qui a été contraint de fermer en raison d’un cas d’exposition au COVID-19. Mais au lieu de rester inactif, le restaurant s’est tourné vers la création de kits de repas de Noël afin de générer des revenus supplémentaires.

C’est un signe des temps alors que les restaurants continuent d’apprendre des obstacles pandémiques – avec de nombreuses opérations de transfert vers les canaux numériques et les commandes en ligne pour rester à flot.

Mobayeni a noté que les clients de BentoBox ont constaté une augmentation de 10 % de la taille des commandes en ligne d’une semaine à l’autre, les États durement touchés comme New York et l’Illinois voyant les volumes de commandes augmenter jusqu’à 15 %.

Le volume des commandes directes en ligne a bondi de 54 % d’une année sur l’autre, selon la plateforme de site Web de restaurants BentoBox

Dans l’ensemble, le volume des commandes directes en ligne a bondi de 54 % d’une année sur l’autre, car les clients méfiants face au COVID comptent davantage sur les plats à emporter et la livraison.

Selon les données de BentoBox, les restaurants ont économisé 38,5 millions de dollars en frais de commission en passant à la commande directe en ligne, plutôt qu’en s’appuyant sur des applications de livraison tierces comme Grubhub, Doordash (DASH) et Uber Eats (UBER).

« Je pense qu’il y a un changement dans le comportement des consommateurs », a déclaré Mobayeni, expliquant que les consommateurs veulent désormais avoir « une relation avec le restaurant » même s’ils ne dînent pas sur place.

«Les convives commencent à se rendre directement aux canaux des restaurants et à contacter directement le restaurant. Cette relation directe devient un élément beaucoup plus permanent parce que c’est simplement quelque chose que les consommateurs veulent », a-t-elle ajouté.

Les petites chaînes de restaurants qui n’ont peut-être pas la reconnaissance de la marque ou l’exposition pour rivaliser avec les applications de livraison de grands noms, ont utilisé des outils d’automatisation tels que les médias sociaux et les campagnes promotionnelles par e-mail pour créer de meilleures relations avec les consommateurs.

Wyomissing, PA – 26 février : les serveurs Danielle Pyle déposent un pichet avec de l’eau. Au Wyomissing Restaurant and Bakery sur Penn Ave dans le Wyomissing le vendredi matin 26 février 2021. (Photo de Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle via .)

Parmi les autres initiatives créatives, citons la montée en puissance des cuisines fantômes – des opérations sans serveurs, sans salles à manger et sans parking. Le nouveau concept (en hausse de 100 % sur la plate-forme BentoBox) aide les restaurants à répondre à la demande avec moins de frais généraux alors que les prix continuent d’augmenter et que les problèmes de chaîne d’approvisionnement persistent.

« Cela est devenu beaucoup plus répandu en conjonction avec l’augmentation des coûts d’exploitation, donc les restaurants [were] forcé de trouver de nouvelles efficacités », a déclaré Mobayeni, supposant que le concept continuera d’être populaire en 2022.

Les pénuries de main-d’œuvre persistent

Pourtant, les pénuries de main-d’œuvre continuent de poser le plus grand défi aux restaurants assiégés.

Selon le dernier rapport du BLS, les emplois dans l’industrie de la restauration ont augmenté, mais n’ont pas encore atteint les niveaux d’avant la pandémie. Actuellement, l’industrie manque de plus de 750 000 emplois par rapport à mars 2020.

Mobayeni a averti que la pénurie de main-d’œuvre est « là pour rester » et a noté que les restaurants ont dû payer plus pour attirer de nouvelles recrues et retenir le personnel, les coûts de main-d’œuvre augmentant de 80 à 85 %, a-t-elle déclaré.

Pourtant, l’automatisation continue d’être la clé avec de plus en plus de restaurants permettant à la technologie de gérer les tâches d’exploitation – « une tendance que nous allons voir progresser en 2022 », a ajouté le PDG.

